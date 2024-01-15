自由開講》對賴政府的期許與建言

陳建志

首先恭喜台灣全體國民又一次透過投票展現出自由的珍貴與民主的偉大，順利選出台灣在民主化後的第八任總統。 其次要恭喜副總統賴清德與前駐美大使蕭美琴 、及team Taiwan全體團隊，辛苦的打贏了這場總統選戰，這場勝選代表台灣社會拒絕以仇恨情緒來選擇國家領導人，象徵國人願意搭乘由蔡英文總統交棒給賴清德駕駛的民主列車。更代表了台灣向國際發出的重要訊息，那就是面對中共與習近平的威脅，台灣不會因此向威權與獨裁妥協，面對武力的恐嚇，台灣有強化自我與抵抗的決心。最重要的是，這場受到全球矚目的選舉，賴蕭配的當選告訴了世界，做為華文世界裡自由的象徵，台灣會繼續堅定地走在民主自由的路上，與價值理念相同的國家一起合作，捍衛區域的和平穩定，並以良善的力量為世界帶來貢獻。

這場勝選象徵國人願意搭乘由蔡英文總統交棒給賴清德駕駛的民主列車。更代表了台灣向國際發出的重要訊息，就是面對中共與習近平的威脅，台灣不會因此向威權與獨裁妥協。（REUTERS）

面對未來的諸多挑戰，台灣如何穩健的在民主路上持續繁榮茁壯，需要賴總統拔擢跨黨派的優秀人才在今年五月就職前組成以願景驅動的行政團隊，以落實其競選期間所提出的各項重要政見，包括由鄭麗君帶領廣納三大智庫與民間專家學者討論淬鍊產出的重要政綱：「國家希望工程」。 這個以民主和平、創新繁榮、公義永續三大政策主軸，打造國家未來的「國家希望工程」，若能按部就班地落實，將能奠定台灣下一個十年甚至二十年成長的基礎。

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「國家希望工程」除了代表著民主進步黨的理念與國家治理能力，更是一份完整的施政藍圖，其政策範疇包括了投資未來世代、樂齡長照、創新智慧經濟、文化永續、淨零轉型、公義社會、體育扎根、民主和平四大支柱、海洋國家、勞動尊嚴、農業、交通、觀光、性別平權、科技數位島、族群、城鄉均衡等18個領域。這也是奠基在蔡英文任內領導台灣轉型與廣受國際矚目的國家治理路線的延續，換言之，蔡英文所推動的政策需要賴清德的接棒延續，因為僅透過蔡總統的兩個任期還不足以讓台灣完成真正的體質轉型，須加上賴清德未來兩任的施政方能讓台灣真正成功的「轉大人」。

此外，在這次的競選過程中，我們看到中共對台灣施以前所未見的介選力道與手段，而某些競逐大位與國會的參選人和政黨亦表現出與中共共舞的醜陋姿態。雖然賴蕭配能在如此激烈的競爭與中共介選的險惡下脫穎而出，但這不代表中共介選的失敗，中共的黑手也不會因此消失。吾人期待賴總統領導的團隊未來在穩步執政之餘，仍須正視以下幾項迫切的危機：

1. 無孔不入的經貿認知戰

自從台灣進入民主化後，中共對台灣就從過去國共鬥爭的路線轉變為對台灣民主制度與價值體系的攻擊。而伴隨著中國自2000年起整體國力的增長與龐大台商的西進，中共開始透過經貿手段對台灣社會進行各種認知作戰，兩岸的經貿來往與中國市場的龐大量體加速了中共對台輸出沒有中國台灣便無法生存的宣傳。 從「台灣必須依賴中國」到「台灣必須仰賴中國」，再到「台灣屬於中國」，這是中共經貿認知戰三段論的主旋律。

好在2017年開始的美中貿易對抗扭轉了這個情勢，美國前後兩任總統主導的對中關稅制裁與產業鏈脫鉤重組驅使台商開始自中國撤出，加上太陽花學運在2014成功阻擋了中共勾結馬政府所欲強行通過的兩岸服務貿易協定，以及2016蔡總統勝選後的經貿路線修正，台灣民眾方得以逐漸體認在經濟上其實我們可以不須依賴中國。但這並不代表中共對台認知戰的失敗，事實上，台灣社會對抵抗經貿認知戰的能力仍然脆弱，吾輩期盼未來賴總統領導的政府務要強化台灣的經貿體質，協助產業持續調整貿易對象，進一步降低台灣對中國的經貿比例，唯有當台灣毋須顧慮中國的經貿威脅時，我們才能在此認知戰上立於不敗之地。

2. 混淆的國家認同

當民進黨第一次執政後，失去政權的中國國民黨在意識形態上無法忍受民進黨當家再加上失去分配國家利益的權力，於是開始產生路線的質變，從過去的反共復國先鋒轉為親中聯共的立場，連戰在2005年二次敗選後出訪中國即是此路線轉變後的起手式。轉換路線後的中國國民黨，其某些政治領袖開始偕同中共大肆推動九二共識的論述，透過此框架對內鼓吹投降主義，並以具體手段弱化台灣的體質，這些情況在馬英九執政的八年最為嚴重。

選前《德國之聲》刊出馬英九的專訪內容裡，馬英九親口表示在兩岸推動統一上可以相信習近平，即是該黨急統派出賣台灣最具體的例證。吾輩期待賴總統在就任後除了堅持台灣優先外，也應要求公部門在各項文宣溝通上能展現清楚的台灣意象，台灣實為主權獨立的國家，現在的國名為中華民國，此中華民國的意涵僅限於台澎金馬，絕非所謂九二共識兩岸一中的中國。當今國際皆以TAIWAN之名稱呼我們時，政府更應帶頭勇敢喊出我們自己的名字。

當中國仍以大量飛彈對準台灣，並天天出動軍機軍艦侵擾台海中線時，政府更應積極反制那些在國內呼應中共統一台灣的言論與行為，處理紅色媒體在實體與網路上的滲透。 若持續以言論自由之名放任這些背叛國家的言行，其結果不會是捍衛自由，而是升高台灣失去自由的風險。

3. 數位極權主義衍生出的網路攻擊

眾所皆知，兩岸雖未發生軍事衝突，但中共在網路上對台灣早已發動進攻。在現今人類如此依賴網路獲取訊息的時代，其實戰爭已經在網路裡開打。 中共每年編列龐大的預算於網路監控上，建構中國境內著名的網路城牆，近十年以來，更透過無所不在的監視技術以及行動網路來實施對全體中國人的數位監控，以達到滴水不露的社會控制，這就是當數位科技成為獨裁政權工具的結果。

如今加上了大數據與AI兩項科技力，網路從中共用來監控社會的工具傳轉換成對民主國家攻擊的利器，而台灣就是重災區，目前社群媒體上氾濫的言論攻擊，不外乎透過AI生成錯假訊息後，再透過機器帳號與網軍使用大數據工具精準找出不同投放對象後開始進行攻擊，內容包括分化、抹黑、帶風向、言論霸凌、洗版面等等的攻擊，「討厭民進黨」這個非理性的口號即是因此被無限放大而嚴重傷害了民進黨的形象，並抹煞了民進黨努力執政的成績。 在這個過程中，由於法規的欠缺，利益導向的大型OTT平台（例如臉書/Yahoo/Line/YT/IG/TikTok等）與傳統媒體的網路平台，自媒體與社群平台全都成了中共發動網路作戰的舞台，由於中共網軍數量與預算的龐大，他們可以透過廣告投放與打賞衝流量，可以透過巨量留言的方式對閱覽媒體與網路用戶產生實質影響，亦包括各種由駭客發動的網路攻擊。

在這個過程中，網路平台業者成了雖無犯意但實質上卻助紂為虐的角色。 對此，賴政府必須責成專責部門來研擬策略，推動必要的監管法規來管理網路亂象與回應攻擊。對於著名的跨國OTT業者，則須透過聯合友好民主國家一起遊說美國國會採取行動要求業者提出改善的做法。需知中共有著所有國家皆無法比擬的龐大網軍與聲量生成的優勢，民主國家若不思考積極作為，不但台灣的民主會被摧毀，其他國家也早晚會面臨同樣的下場，這是中俄兩個極權國家對全球民主國家所採取的網路攻勢，目的在於主導與操弄各國的輿論話語權，最後達成分化顛覆，不戰而勝的目的。

台灣是面對極權體制攻擊的第一線，我們的經驗必須成為對其他民主國家的警示，而我們也必須告訴所有的民主國家，協助台灣解決這個迫切的網路攻勢也是在幫助它們自己。

4. 未盡全功的轉型正義

爬梳造成台灣社會亂象的起因之一，即是未盡全功的轉型正義工程，這使得許多過去黨國威權時代的加害者與協力者從未遭受究責。由於台灣人的良善與寬容選擇配合了李前總統的寧靜革命路線，使得許多威權時期的不當作為至今未被認真全盤檢討與究責，時間一拖長，原本的不當作為甚至被合理化。這樣的狀況除了產生受害者即使想要原諒卻找不到對象的荒謬外，未盡全功的轉型正義也讓民眾不覺得支持過去曾為威權的政黨有何錯誤，社會公義未得伸張所帶來價值的混亂，更使得某些族群在親中政黨與統媒的操作下開始懷念與美化威權時期的記憶。

需知台灣的民主尚屬年輕脆弱，稍有不慎即有可能入重返威權時代的危險。而上述包括認知戰之所以能在台灣暢行無阻，國家認同混淆難以形成團結的共識，以及對抗資訊戰時所遭遇的困境都與未盡全功的轉型正義脫不了關係。 在賴總統上路後，這些危機將會持續以不同的規模持續困擾台灣，並成為台灣進步的阻力，也會為賴總統未來的連任帶來巨大的挑戰。但吾輩相信賴總統只要有決心與意志，除了走對的路，做對的事，還要用對的人與用對的方法來處理這些危機。此外，如何將經濟繁榮的成果公平的分配給全體國民，並積極實踐社會正義找回青年世代的支持，方能在台灣面臨外部挑戰與威脅時，有效地團結全體國人一致對外度過難關。

期待賴清德的執政團隊莫忘初衷，也期盼全體國人與在野兩大黨能放下選舉的激情，我們只有一個台灣，這是我們與後代子孫安身立命的所在，台灣的壯大需要你我的參與，且讓我們持續堅持走在民主自由的路上，成為受世界所稱頌的國家。

（作者為青平台諮詢委員，任職於資通訊產業）

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