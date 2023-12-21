自由開講》政治不難，公平就好

鄭麗伶

為了去年底要搬回台灣定居，我們花了幾年的時間找房、買房、裝潢、打包，還有準備毛小孩的各種證件，才讓我們一家人（兩個人類跟四隻毛小孩）浩浩蕩蕩的從住了30多年的威州搬回台灣。由於房子突然變小一半以上，我們得把家當做大量的取捨。也因台灣買到的房子是挑高的1樓，即使我百般反對，老公最初很希望加夾層為儲藏空間。還好設計師很快就告知，台灣現行法規蓋任何夾層都是違法的。當下，一直跟我爭辯的老公立刻表示既然違法就不要。

近日來賴清德副總統的萬里老家占滿了新聞版面。總統大選剩不到一個月，國政和台灣前途的討論反而很少。不論民進黨如何提出新北市政府的公文，表示賴副老家是「拍照列管」，依法是不須即拆的建物，但中國黨和台民黨對此事緊咬不放，只見嘲諷性的語言跟梗圖滿天飛。

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不論民進黨如何提出新北市政府的公文，表示賴副老家是「拍照列管」，依法是不須即拆的建物，但中國黨和台民黨對此事緊咬不放，只見嘲諷性的語言跟梗圖滿天飛。（本報資料照）

任何人都可能有特定意識形態，也難免會被情緒影響判斷力。可惜的是，台灣的政治生態，造成許多人只看顏色不論是非的文化。更糟的是一些指標性的政治人物喜歡用仇恨性語言製造聲量，更造成人民之間的對立和撕裂。

柯文哲主席曾經說過一句名言「政治不難，找回良心而已」。這話當然很好聽，但是良心的定義又是什麼？柯先生的良心跟你我的良心是一樣的標準嗎？

為了避免被自己的意識形態或偏見綁架，我經常反問自己：「如果同樣的事件發生在我不支持的政治人物身上，自己會有什麼反應？」 所以答案很簡單。今天假使柯主席或侯市長的老家，就像賴副的情況，同樣是因礦業從台灣消失，而中央或地方政府沒有立法規來合理規範這些建物，錯不在人民。加上新法律不能溯及既往，這應該是連小學生都可以了解的道理。所以我個人絕對不會用「違建就該拆」這種不負責任的話來批評柯主席或侯市長。

相反地，如果賴副也像侯市長一樣，申請 99 個門號企圖逃漏稅，還向文大學生收取高租金（5.5坪月收16000元），或者是學柯主席在高喊「守護農地、智慧農業、再創農村」口號的同時，默默的在特定農地上種出遊覽車。總之，就算是自己支持的政黨或候選人，也不可能昧著良心認同這種違法亂紀忝不知恥的行為。

政治真的不難，公平就好了。

（北美州台灣人教授協會前會長）

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