新聞線上》佛系打法和棄保效應

記者陳杉榮

台灣這場總統大選攸關印太前景和國際秩序，備受國際社會矚目，但選情卻是相對的冷，主要候選人採取「佛系打法」，沒有激情的動員對峙，砲火攻擊相對溫和，距離投票日倒數不到一個月，「鞏固基本盤」將是賴、侯兩大黨的基本動作，「棄保效應」則會在侯、柯兩陣營之間發酵。

「佛系打法」有時候是反映一個社會的選舉文明程度，有時候則是候選人陣營的選戰策略太過柔弱。回顧台灣選戰過程，曾經風靡選舉舞台的陳水扁，從來不採「佛系打法」，阿扁選議員、選縣長、選立委、選市長、選總統，甚至二○○四年競選總統連任，都是硬碰硬，不管是呼天搶地打告急牌，還是文宣組織積極進攻對手，從來就是拿著關刀一路進擊，所以選戰非常精彩，令支持者熱血沸騰。

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從過去的例子來看，「佛系打法」不一定輸，太過佛系卻很難贏。二○○四年連戰和宋楚瑜結盟，「連宋配」的民調很高，泛藍陣營認為這回穩操勝券，坐待慶功，結果碰到陳水扁這個超有韌性的強棒，「贏贏筊博到輸」，最後在「百萬人牽手護台灣」的致命一擊之下，連宋潰堤，從此兩位黨主席悖離台灣路線，先後前往中國，向胡錦濤交心。

二○○八大選，馬英九在陳水扁涉嫌貪腐的背景下聲勢極高，他並未採佛系打法，仍是一路搶進，指揮坦克大軍輾壓謝長廷。二○二○年蔡英文爭取總統連任，遭遇韓國瑜的挑戰，打法也算佛系。但因習近平處理香港反送中，暴露中共極權專制的本質，台灣的年輕人主動出來捍衛本土政權。說是蔡英文贏了韓國瑜，更是年輕人打敗了他們的韓粉長輩。

明年的選戰，賴清德的對手不只是侯友宜和柯文哲，還有個終極對手習近平。侯柯「藍白合」破功，是中共對台工作的重大挫敗，中共會採取補救方案，軍事威脅的老步數經常都是反效果，老美又是嚴陣以待，不能不慎；在侯柯之間操作棄保，變成一個可行性方案。

賴清德陣營採穩紮穩打策略，但民調並未大幅領先其他兩位對手，「佛系打法」令支持者感到不安，因為侯、柯一旦棄保，選票集中，就有可能贏得選舉。為避免侯、柯兩敗俱傷，操作棄保是中共介入台灣大選的選項，關鍵是怎麼操作。大家都很好奇，為催化棄保效應，最後關頭會不會出現「致命一擊」的爆料？這也是這場選舉存在的一種不可預測性。

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