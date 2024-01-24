自由開講》國安隨扈有「嬌」點？

◎洪昱睿

今年的總統大選已然圓滿落幕，正是國家政府高層，準備共商內閣人事，以及立院事務與法案政策的交接繁忙之時。在這種情況下，卻還是有些媒體報導，開始「歪樓」，討論一些不緊要的事。例如準副總統蕭美琴女士的國安隨扈人員「有嬌點」，該女性隨扈外型亮眼，主持過國軍「莒光園地」節目，是國軍的「嬌點」等等。

副總統當選人蕭美琴。（資料照）

相信國人們也早就習以為常這種周邊消息了，但是追究這些究竟有什麼意義呢？一位正副總統隨扈，無論是軍士官出身，或是警官出身，無論其性別（當然指派給女性總統、副總統的貼身隨扈會是女性），所謂的「顏質」或者外型是否亮眼，與其將要從事的新工作，沒有什麼特別關係。我們要在意的，反而是她（他）保護正副總統的專業、技術，以及在正副總統與民眾之間是否能做到一個協和的緩衝才對。

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早前蔡英文總統的男性隨扈有所謂的「特勤劉德華」；女性隨扈有「小黑」、「小白」，或許他（她）們因為英姿煥發，受到不少民眾喜愛，但大家可曾記得，當他（她）們出任務時，是必需全神貫注、緊盯全場並隨時應付突發狀況的。不是來開個人粉絲見面會的，大家應該尊重他（她）們的專業，讓他（她）們好好工作，否則一但維安工作出了問題，那恐怕是誰都擔不起的。

希望從蔡總統尚未卸任前，媒體與民眾就要有這樣的一個體認。到了五二〇之後，賴總統與蕭副總統的時代，也該持續這麼繼續走下去才好。

（語文工作者）

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