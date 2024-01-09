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自由開講》台灣大選 全世界關注

2024/01/09 15:14

◎李永騰

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今出席「民主進步黨2024總統副總統暨立委選舉選前國際記者會」，共計有來自28國、128家外媒報名參與。根據外交部1月5日統計，總計有223位來自國外的記者，以及82位外國媒體駐台記者，透過外交部向中選會提出採訪證的申請。這顯示國際高度關注台灣的選舉結果將如何影響兩岸及國際情勢。

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今召開選前國際記者會，接受外國媒體提問。（資料照）

台灣2024大選是民主陣營今年60多個國家大選的首場選舉，自然備受國際社會關注。從地緣政治來看，台灣位處於印太戰略的關鍵，是中美對抗第一島鏈的核心位置；從國際產業供應鏈來看，台灣的半導體科技產業也影響到中美科技貿易戰的走向。因此，印太地區國家包括美國、日本、南韓、菲律賓、印度、澳洲、英國、加拿大與歐盟國家，都曾經表達對台海穩定的關切。

自1996年首次全民直選總統以來，對中政策及台灣的認同與定位，始終是最重要的競選主軸。而台灣在世界的能見度越來越高的此刻，台灣的民意究竟向國際民主陣營釋放什麼信號，對於未來台灣的國際地位乃至產業發展，具重大意義。從國際局勢及地緣政治來看，台灣的民意究竟是繼續與美日站在一邊，或是再度傾向經濟陷入困境，並且面臨世界民主陣營圍堵的中國，是國際社會關注的重點。

國際媒體一方面擔心，如果親中政黨當選，可能會影響美國未來與台灣軍事合作的作為，造成第一島鏈的破口。另一方面，國際媒體也關心，如果民進黨繼續執政，如何維持台海的穩定和平現狀，降低區域緊張。如同「在路上」的短片中賴清德所言，台灣會繼續堅持走民主路，與世界民主陣營站在一起，堅持民主自由價值；同時也會依照蔡英文路線以及賴清德所提的四大支柱，維持台海和平穩定現狀。在對等尊嚴的前提下，願意與中國展開對話、交流與合作。

賴蕭配的策略是拉高層次與格局，定位這場選舉不僅決定台灣的國家走向，也是民主與專制的制度價值之爭。賴清德多次在選舉造勢場合指出，世界都在看台灣人民未來是要走向世界還是鎖進中國？是要堅守民主價值還是向威權低頭？國民黨的策略從5月份，主打戰爭與和平的主軸，但後來證明主流民意不買單，菱傳媒去年12月的民調只有 2.3%認為「兩岸很可能發生戰爭」。近期就主攻民進黨桃花貪腐、萬里老家、高端疫苗等負面選舉策略，試圖極大化「討厭民進黨」的選票。

距投票日僅剩三天，究竟是訴求台灣走向世界的「上架台灣」策略能打動人心？還是主張「下架民進黨」的負面選舉策略奏效，沉默的中間選民心中自有一把尺，將做出最後的裁判！

（國立空中大學公行系教授）

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