自由開講》《在路上》：廣告背後的政治寓意與未來展望

◎簡金海

英德美「我們一起,在路上」廣告,由知名導演羅景壬執導短短四分鐘影片,羅導發揮創新手法結合科技,應用虛擬攝影技術,近日播出以來廣獲迴響,短短數日己吸引千萬人的點閱觀賞,片中深藏的內涵及象徵的意義,更值得我們細細品味發掘。

安定和平 民主繁榮

蔡總統穩握方向盤,賴副在旁協助顧前顧後,象徵「良相佐國」團隊合作,豐富的經驗,沈穩幹練,深思熟慮,帶領台灣遇向安定和平,民主繁榮的康莊大道。

和熙的天氣向前行也代表慈愛歡樂,而從後視鏡中看見有一輛藍色卡車及一部白色小客車,從對向反方向疾駛而過,似乎反諷藍白陣營背離台灣主流民意,逆時代潮流走回頭老路;儼然形成樂觀希望與仇恨鬥爭的強烈對比。

世代傳承 接軌世界

影片後段蔡總統將代表國政的鑰匙交給賴清德,而象徵副手的副駕駛上也換成了蕭美琴,代表世代傳承,而蕭美琴在行經花蓮面對太平洋的適時出現,除了代表她在花蓮深耕8年,更是立足台灣與世界接軌的象徵, 賴蕭閒話猫狗寵物,更象徵台灣多元文化。

影片最後蔡英文下車對著清德美琴說:「你們一定開得比我更好」表達她對兩位準備好承接重任,領導台灣走向更美好的世界,深具信心與期待。

車子繼續往前行駛,留下小英獨自在濱海公路上,面對「南雅奇岩」,引起無限想像空間,將寫實化為象徵;讓人暮然發現蔡總統執政八年,面對世界巨大變局,沈著穩健,帶領台灣走向安定繁榮的道路,成為世界的台灣,如今御下重擔,悠遊自在,海濶天空。

《在路上》這部短片讓我想起在淡江英國文學系就讀時,選讀佛洛斯特Roert Frost傑作《未擇之路》(The Road Not Taken),詩中這句「我踏上了人跡罕至的路,而這造就截然不同人生」(I took the one less traveled by, And that has made all tne difference)更是膾炙人口,人人朗朗上口。詩句蘊含人生道路無限可能要靠自己來選擇,決定之後往往無法回頭,遇到艱難時刻要堅持信念決心,樂觀面對不同風景,懷著感恩並坦然接受。

此次台灣大選備受國際關注,「首投族」台美小姐杜若薇表示台灣的未來由我們台灣人自己來決定,她鼓勵年輕人1月13日要出來投票,選出心目中最能帶領台灣向前行的總統及最佳立法委員,在外地勤奮工作的年輕人學子踴躍返鄉投票。

(旅遊作家、大專觀光企管講師)

