自由開講》《在路上》：廣告背後的政治寓意與未來展望

「首投族」台美小姐杜若薇（中）表示台灣的未來由我們台灣人自己來決定，她鼓勵年輕人1月13日要出來投票，選出心目中最能帶領台灣向前行的總統及最佳立法委員。（資料照）

◎簡金海

英德美「我們一起，在路上」廣告，由知名導演羅景壬執導短短四分鐘影片，羅導發揮創新手法結合科技，應用虛擬攝影技術，近日播出以來廣獲迴響，短短數日己吸引千萬人的點閱觀賞，片中深藏的內涵及象徵的意義，更值得我們細細品味發掘。

安定和平 民主繁榮

蔡總統穩握方向盤，賴副在旁協助顧前顧後，象徵「良相佐國」團隊合作，豐富的經驗，沈穩幹練，深思熟慮，帶領台灣遇向安定和平，民主繁榮的康莊大道。

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和熙的天氣向前行也代表慈愛歡樂，而從後視鏡中看見有一輛藍色卡車及一部白色小客車，從對向反方向疾駛而過，似乎反諷藍白陣營背離台灣主流民意，逆時代潮流走回頭老路；儼然形成樂觀希望與仇恨鬥爭的強烈對比。

世代傳承 接軌世界

影片後段蔡總統將代表國政的鑰匙交給賴清德，而象徵副手的副駕駛上也換成了蕭美琴，代表世代傳承，而蕭美琴在行經花蓮面對太平洋的適時出現，除了代表她在花蓮深耕8年，更是立足台灣與世界接軌的象徵， 賴蕭閒話猫狗寵物，更象徵台灣多元文化。

影片最後蔡英文下車對著清德美琴說：「你們一定開得比我更好」表達她對兩位準備好承接重任，領導台灣走向更美好的世界，深具信心與期待。

車子繼續往前行駛，留下小英獨自在濱海公路上，面對「南雅奇岩」，引起無限想像空間，將寫實化為象徵；讓人暮然發現蔡總統執政八年，面對世界巨大變局，沈著穩健，帶領台灣走向安定繁榮的道路，成為世界的台灣，如今御下重擔，悠遊自在，海濶天空。

《在路上》這部短片讓我想起在淡江英國文學系就讀時，選讀佛洛斯特Roert Frost傑作《未擇之路》（The Road Not Taken），詩中這句「我踏上了人跡罕至的路，而這造就截然不同人生」（I took the one less traveled by， And that has made all tne difference）更是膾炙人口，人人朗朗上口。詩句蘊含人生道路無限可能要靠自己來選擇，決定之後往往無法回頭，遇到艱難時刻要堅持信念決心，樂觀面對不同風景，懷著感恩並坦然接受。

此次台灣大選備受國際關注，「首投族」台美小姐杜若薇表示台灣的未來由我們台灣人自己來決定，她鼓勵年輕人1月13日要出來投票，選出心目中最能帶領台灣向前行的總統及最佳立法委員，在外地勤奮工作的年輕人學子踴躍返鄉投票。

（旅遊作家、大專觀光企管講師）

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