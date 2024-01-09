晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》《在路上》：廣告背後的政治寓意與未來展望

2024/01/09 11:29

「首投族」台美小姐杜若薇（中）表示台灣的未來由我們台灣人自己來決定，她鼓勵年輕人1月13日要出來投票，選出心目中最能帶領台灣向前行的總統及最佳立法委員。（資料照）

◎簡金海

英德美「我們一起，在路上」廣告，由知名導演羅景壬執導短短四分鐘影片，羅導發揮創新手法結合科技，應用虛擬攝影技術，近日播出以來廣獲迴響，短短數日己吸引千萬人的點閱觀賞，片中深藏的內涵及象徵的意義，更值得我們細細品味發掘。

安定和平 民主繁榮

蔡總統穩握方向盤，賴副在旁協助顧前顧後，象徵「良相佐國」團隊合作，豐富的經驗，沈穩幹練，深思熟慮，帶領台灣遇向安定和平，民主繁榮的康莊大道。

和熙的天氣向前行也代表慈愛歡樂，而從後視鏡中看見有一輛藍色卡車及一部白色小客車，從對向反方向疾駛而過，似乎反諷藍白陣營背離台灣主流民意，逆時代潮流走回頭老路；儼然形成樂觀希望與仇恨鬥爭的強烈對比。

世代傳承 接軌世界

影片後段蔡總統將代表國政的鑰匙交給賴清德，而象徵副手的副駕駛上也換成了蕭美琴，代表世代傳承，而蕭美琴在行經花蓮面對太平洋的適時出現，除了代表她在花蓮深耕8年，更是立足台灣與世界接軌的象徵， 賴蕭閒話猫狗寵物，更象徵台灣多元文化。

影片最後蔡英文下車對著清德美琴說：「你們一定開得比我更好」表達她對兩位準備好承接重任，領導台灣走向更美好的世界，深具信心與期待。

車子繼續往前行駛，留下小英獨自在濱海公路上，面對「南雅奇岩」，引起無限想像空間，將寫實化為象徵；讓人暮然發現蔡總統執政八年，面對世界巨大變局，沈著穩健，帶領台灣走向安定繁榮的道路，成為世界的台灣，如今御下重擔，悠遊自在，海濶天空。

《在路上》這部短片讓我想起在淡江英國文學系就讀時，選讀佛洛斯特Roert Frost傑作《未擇之路》（The Road Not Taken），詩中這句「我踏上了人跡罕至的路，而這造就截然不同人生」（I took the one less traveled by， And that has made all tne difference）更是膾炙人口，人人朗朗上口。詩句蘊含人生道路無限可能要靠自己來選擇，決定之後往往無法回頭，遇到艱難時刻要堅持信念決心，樂觀面對不同風景，懷著感恩並坦然接受。

此次台灣大選備受國際關注，「首投族」台美小姐杜若薇表示台灣的未來由我們台灣人自己來決定，她鼓勵年輕人1月13日要出來投票，選出心目中最能帶領台灣向前行的總統及最佳立法委員，在外地勤奮工作的年輕人學子踴躍返鄉投票。

（旅遊作家、大專觀光企管講師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書