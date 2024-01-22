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識眾寡之用》1911年前曾認定的澤利先族、與1954年後新認定的魯凱族，差別多大？

澤利先族在民族認定的過程中被移除了。一開始是澤利先族，之後被認定為排灣族澤利先大部族，最終變成今日的魯凱族及部分排灣族。也就是說，所有魯凱族人先祖最先都被認定是澤利先族，等到魯凱族族名很晚被發明之後才改為魯凱族；部分排灣族人先祖在排灣族族名被發明時不被認定為排灣族、而是澤利先族。
陳叔倬

陳叔倬

2024/01/22 18:29

陳叔倬／國立自然科學博物館人類學組助理研究員、史丹佛大學人類學系博士

臺灣原住民在1911年至1945年，被日本政府認定為7族。1906年曾認定的澤利先族、卑南族二族，在1911年被取消認定，族人移入排灣族中。1954年國民政府正式確認原住民的族別時，從7族增加了魯凱族、卑南族二族，族人也從7族時的排灣族移出，再成為9族。

今日許多人誤會，日本時代原住民即被認定為9族。即使知道7族是日本時代維持最長時間的族別認定數，也容易因為認定為7族的前、後都是認定9族，且排灣族同樣是認定7族前後族人移入、移出的族，容易造成人們誤會族人移入前與移出後的兩族，是相同的兩族。

要確定移入前移入後的兩族是否相同，必須比對各民族被認定時，包含了哪些蕃社。法律學者戴炎輝在《清代臺灣的鄉治》一書中，在第五編以超過百頁篇幅，介紹了蕃社組織及其運用。該編提示荷蘭至清國時期的番社組織、以及各時期統治者如何管理各番社。1895年日本統治臺灣，將清國番社一般行政化，卻將原先清國未統治的蕃地蕃社進一步認定，並進行各蕃社人口統計。

魯凱族人先祖最先都被認定是澤利先族，等到魯凱族族名很晚被發明之後才改為魯凱族；部分排灣族人先祖在排灣族族名被發明時不被認定為排灣族、而是澤利先族。（本報資料照）

人類學者衛惠林、王人英在1966年出版《臺灣土著各族近年人口增加與聚落移動調查報告》一書，提到日本官方如何持續且詳細進行原住民人口統計：「為達成永久殖民統治的目的，戶口調查與登記始終認為重要工作。明治四十四年（1911）開始，由臺灣總督府理蕃課逐年發表一本《蕃社戶口》，除依照族別與行政單位的合計總表外，同時有社的統計。內容分男性人口、女性人口、合計人口、社數、戶數、配偶數、壯丁數七項。自明治四十四年至昭和十七年（1942）共三十二冊。蕃社戶口可靠性與完整性之高，實在得力於當時警察統治與種族隔離政策。日人不只禁止土漢混居，並且禁止土著各族間的異族雜居及自由遷徙。臺灣是個海島，故使土著人口成為閉封性人口，在人口增長的分析上，不大考慮社會增長的複雜因素，而能得到較清晰而可靠的推論。」衛惠林跟王人英未能掌握到1911年之前的蕃社戶口，故未能正確指示。根據臺灣歷史博物館藏有1906年出版〈臺灣蕃族分布圖〉上面的民族別戶數及人口數，證明蕃社戶口統計可早至1906年。

1906年〈臺灣蕃族分布圖〉上畫出澤利先族分布區域，與1920年出版《番族慣習調查報告書第五卷排灣族》中「澤利先大部族」所列各蕃社位置，相當一致。該書中澤利先大部族與卑南大部族、排灣大部族三大部族並列，都屬於排灣族。澤利先大部族除了包含今日的魯凱族蕃社區域外，還包含率芒溪（春日鄉）以北的今日西排灣族蕃社區域。

《番族慣習調查報告書第五卷排灣族》並附有調查時的人口統計，澤利先大部族有13,414人，其中今日魯凱族區域有3,739人，占澤利先的27.9%。今日西排灣族區域有9,675人，占72.1%。也就是說，澤利先族後裔中，成為今日魯凱族人不到3成，超過7成成為今日排灣族人。

但澤利先族終歸在民族認定的過程中，被移除了。一開始是澤利先族，之後被認定為排灣族澤利先大部族，最終變成今日的魯凱族及部分排灣族。也就是說，所有魯凱族人先祖最先都被認定是澤利先族，等到魯凱族族名很晚被發明之後才改為魯凱族；部分排灣族人先祖在排灣族族名被發明時不被認定為排灣族、而是澤利先族。事實上，當時的澤利先族還包含一些熟蕃蕃社，其後人至今仍未被認定為原住民，這部分在下一篇介紹。

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