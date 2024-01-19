自由開講》蔣萬安不應貪圖藍營共主之虛榮

◎張天泰

在總統選舉結束後，台北市長蔣萬安被視為國民黨未來的接班人選之一，甚至是2028年的最強人選，但蔣在市政成績尚未完備，卻急於投入高端合約公開後的政治爭議，只顯示其缺乏成為台灣這個國家領導人之政治格局。

檢視蔣就任市長一年來的表現，市政尚未完善，並無行動徹查柯文哲市長任內爭議，諸如悠遊卡興櫃案、北流墊付款1.9億的爭議，也不敢向柯文哲討回2022年雙城論壇107萬的費用。

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台北市長蔣萬安。（資料照）

蔣目前犯了政治想得太多、市政做太少的思考和行為陷阱，身為市長，如果真有政治雄心，應先把政策做好，才能讓台灣人民看到其能力可勝任領導，可以看看歷史，蔣經國總統在國際上孤立台灣的逆風挑戰中，大力發展台灣經濟，帶領台灣這個國家逆轉勝，解除多年來之戒嚴，促進台灣政治更民主化，蔣經國治國成績做出來，用行動說話，比吵政治爭議口水有用一千萬倍。

最後，只要能為台灣人民帶來實質的福祉和權益，民眾就會投票給你，國民黨總統敗選後，現在最重要的是反省修正，思考如何重新讓民眾信任國民黨的招牌、理念，用政績贏得年輕朋友的信任，去反思檢討為何台灣年輕人的票會流向柯文哲，而現在蔣的趴數（台語）不夠！好好聚焦做好政策市政，不應留戀虛榮才是正確道路！蔣現在不是藍營共主，但做好市政，未來才有能力扛起這個位置。

（政治工作者）

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