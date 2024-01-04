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自由開講》談選舉政見「以核害民」的迷思

2024/01/04 16:04

陳逸南

在總統及立委選舉公報發現「重啟核能」、「科學重啟核電」、「經專業評估，核一、核二、核三安全延役、核四安全重啟」等政見，此等政見的代表意義含混不清，可能有「能騙就騙」誤導選民之嫌，值得重視。

「重啟核能」、「科學重啟核電」、「經專業評估，核一、核二、核三安全延役、核四安全重啟」等政見，代表意義含混不清，可能有「能騙就騙」誤導選民之嫌。（本報資料照）

依核電（核能發電）的常識，核能電廠（核電廠）設有一座或更多的「核電機組」。例如核三電廠設有「一號機」及「二號機」兩座核電機組，使用「壓力式」反應爐，其與核一、核二電廠使用「沸水式」反應爐不相同。

當核電廠在商業運轉，通過反應爐內的燃料棒（例如核燃料鈾-235）的核反應釋放巨大能量產生電力，經過適當時間後，卸離使用過的燃料棒（高階核廢料），先放在冷卻池（濕式處理），又經由乾式中間貯存，然後「最終處置」。

由於台灣雨量多、地震多、人口稠密，高階核廢料的處理與最終處置，可說是難如登天，目前核一、核二電廠的4座核電機組所產生的高階核廢料問題，無法解決，還有人倡議要新增設16座核電機組，其理何在？值得探究。

我們發現，核一電廠在停役後，部份重要設備已經拆除，難以復原；核二電廠在停役後，仍有部份使用過的燃料棒尚未從反應爐卸離，如何延役呢？而且核一、核二電廠的延役，不合乎原子能法施行細則第37條之規定。 有關「核四安全重啟」的政見，如何經由專業評估來實踐核四電廠商業運轉的安全無慮呢？在先天上，核四電廠的工程品質堪慮，也是事實。如果「重啟核四」不幸帶來核災的風險，北台灣居民是承受不了的，如何疏散大量居民，避難到何處，也是一大問題。大家要認清選舉政見「以核害民」的迷思，來投下神聖的選票。

（科技法律工作者）

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