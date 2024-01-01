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自由開講》是否利用職權炒地關係國家領導人資格

2024/01/01 11:38

李文忠

侯友宜陽明山凱旋苑、柯P新竹市特農地的爭議，共同特色是有違規違法之虞，社會觀感不佳，但無涉利用職權或利益迴避，故本人對兩案本身從不評論。侯友宜新莊復興段土地爭議不同，它發生在侯新北市副市長、市長任內，不能不嚴肅看待，嚴格檢視。

侯方已說明是因為民國76年地籍重測發現佔到隔壁253號土地74.7坪，惟綠營也提出具體質疑，有待釐清。

古典民主政治理論是假設人性本惡，故權力必須受到制約。《公職人員財產申報法》第2條規定：民選公職人員、民意代表及十職等主管以上公務人員財產必須申報，第7條規定，直轄市長、縣（市）長以上官員，其本人、配偶及未成年子女之不動產及上市上櫃股票應信託，理由均在此。在民主先進國家，國會議會以上涉及利用職務牟利屬實，只有退選一途，原因也在此。侯友宜操守紀錄良好，我也相信他可能並無利用職權獵地、養地的犯意，但他竟然沒有利益迴避的觀念，不能不進一步追究。

選戰進入最後階段，國人特別是尚未決定的國人一定期待看到候選人提出國政願景，包括：1.如何發展經濟又兼顧公平分配，支持弱勢，給年輕人機會；2.如何團結國人，降低朝野惡鬥；3.如何維持現狀／自由民主生活方式又能與對岸溝通，追求和平。

繼續炒土地／房屋議題不符他（她）們的願望，但新莊土地問題事涉是否有資格當國家領導人，只好繼續透過攻防釐清真相，希望攻方言必有據，防方不要迴避，早日回歸國政正軌。

（作者為前立法委員）

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