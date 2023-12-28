自由開講》合法，但少了點感同身受的凱旋苑

楊豐榮

12月20日的總統政見發表會上，侯友宜提到了年輕人所關注之議題：住房壓力過大。侯友宜說：「他觀察到很多25歲年輕人月薪未達三萬元，面對學貸巨大的負擔，讓他們喘不過氣來。」表面上，雖然看似關心青年的生活困境，然而，其家族卻在文化大學附近擁有上百間每月房租高達16,000元以上的出租套房，若全數出租，每年光租金收入，將多達2000萬，這難道就是侯友宜口中想要帶給年輕人未來希望的作為嗎？

儘管整個凱旋苑都是合法建築，並且有獨立的門牌號碼，但過去因為文化大學位置偏遠，學校提供的宿舍有限，所以學生只能無奈接受住在高昂的學生宿舍。故當侯友宜談到學生的壓力時，讓人感到更加諷刺，其嘴上所說要為青年減負擔，卻未能夠感同身受學生的困境，反而大漲凱旋苑租金，使得「為青年減壓」恐淪為空談。

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儘管整個凱旋苑都是合法建築，並且有獨立的門牌號碼，但過去因為文化大學位置偏遠，學校提供的宿舍有限，所以學生只能無奈接受住在高昂的學生宿舍。故當侯友宜談到學生的壓力時，讓人感到更加諷刺。（本報資料照）

而其副總統候選人趙少康也表示，現在學生宿舍數量並不像過去那麼緊張，應該將價格由市場機制決定，學生可選擇不租，沒有人逼迫他們租。然而，這是否也意味著趙少康無法設身處地得為學生處境著想?一味將學生租屋困境歸咎於市場機制，是否有點太過理所當然，這需要交由選民來評斷。

當然，站在房東的視角，若建築合法且周邊需求旺盛，則價格自然會由市場來決定。但這樣的說法從一位副總統候選人口中講出，是否會有種不知民間疾苦之感。特別是當侯友宜在政見發表會中提到他所見的25歲年輕人有超過半數月薪不到三萬元，然而其所出租的凱旋苑，一個月的房租卻超過多數年輕人薪資的一半，也讓人懷疑他對學生及新鮮人的生活負擔是否毫不關心或只是嘴上關心。

侯友宜雖然站在法律的立場，認為一切合法就好。然而，作為中華民國總統的候選人，是否應該保有更多同理心和責任心？ 同理心不是要求其捐出整棟房子，而是是否應考慮降低房租，避免學生在大學期間承受過大的住房壓力，讓房租回歸正常水準，負擔變得更加合理。而責任心應該是用自身為案例，主動為社會立下典範，帶頭示範降低房租，一起努力為學生及年輕人，減輕目前生活的負擔。

筆者認為，同理心和責任心在侯友宜的凱旋苑事件中似乎難以找到，或許對其家族而言，賺取大學生的住宿費是最重要的事情。然而，這樣的態度可能讓選民難以接受一位無法和人民站在同一陣線的候選人，而這也將成為侯友宜是否能在這場選戰有辦法維持國民黨基本盤的關鍵之一。

（作者為室內設計師和YouTuber）

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