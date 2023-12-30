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自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚假設各黨勝選的意義

2023/12/30 05:30

選戰方殷，鹿死誰手未知，本文擬以各黨勝選為假設，試論其勝選意義。所謂意義，也包括其可能對台灣、中國及世界的影響。

假設綠營勝選（賴蕭配當選，綠營立委過半）顯示以下意義：

台灣的主權獨立現狀得以繼續穩住；台灣的民主自由成果得以繼續維護。

人民透過選票，向中共表達不接受其軍事威脅的意志。經濟面臨崩潰的中國（外資撤離、失業激增、貧富懸殊拉大…），將更不敢對台灣輕舉妄動。

民主自由世界的陣營，對台灣將更有信心（也更放心）協防台灣，維護台海安全，印太民主陣營的軍事聯盟將更堅強，足以嚇阻中共的軍事侵略。台灣的國家安全將更穩固，台海才有真正和平可言。

維護獨立主權的民主自由的台灣，可以對中國發揮燈塔作用，給中國的民主化點亮一盞希望明燈。真正愛中國的人，當樂見之。

（其餘在經濟、生活層面的正面意義，暫略不論）

假設藍營勝選（侯趙配當選，泛藍立委過半）顯示的意義：

中共的文攻武嚇果然奏效，台灣人終於用選票表達他們的軟弱。過去高唱「男兒立志在沙場」的侯友宜、趙少康們，現在改喊「票投民進黨，青年上戰場」，竟然可以軟化台灣人民的志氣。全民意志的軟弱，勢必更助長「軟土深掘」的中共對台的領土野心。

一年來對台散佈的七百則假訊息與謠言，果然奏效，攻台不用兵刄，習皇竊笑，真是划算。

過去專門打壓民主運動的舊勢力復辟，在「一個中國」的屋頂下，在「九二共識」的框架裡，台灣的親中（共）路線將更大步而行，台灣將更加「中國內政化」。

台灣走向「中國內政化」，將促使國際民主陣營無法協防台灣；親共的政府，也會讓美國不敢對台提供精密武器。

一個中國，中國內政化的台灣，勢必逐漸走向「到奴役之路」（借用海耶克書名）。台灣失去做為中國民主化的燈塔作用，中國要民主化的希望將更渺茫。

（餘如地方角頭、黑金勢力更得逞，以及經濟、移民、健保等等對中國洞開造成的傷害，就遑論了）

假設柯黨勝選（柯吳配當選）的意義：

這個黨原本就是「一人黨」，而此人又屬異常人格（詳見拙文〈請問柯粉青年〉），口無遮攔，前後矛盾，且立場搖擺，顏色善變，原稱白色，後轉墨綠，繼而親紅，再又要「藍白合」。這種人若能當選，意味著台灣社會的價值虛無，勢必萬劫不復矣！還會讓國際社會看笑話，看那個受贈懷錶卻譏「破銅爛鐵」的怪咖，如何帶領台灣？

柯雖不可能當選，但仍有左右政局作用。可悲的是，仍有一群耍酷標新、不滿現狀的青壯年在支持，還有一群失意政客靠攏過去，那是台灣又一隱憂！

（作者為台北教育大學名譽教授)

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