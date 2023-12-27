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自由開講》侯友宜政見會逞口舌 語出不實因不甘趙少康搶版面？

2023/12/27 14:28

周宣辰

昨總統政見發表會上，國民黨侯友宜夸夸其言，說賴清德擔任市長任內「臺南公共托育是0」，但「甘安捏？」。攤開資料比對，侯友宜的話無疑是刻意扭曲實情，不禁令人起疑，是否為了不讓能言善道的趙少康奪走風采，侯友宜有樣學樣跟著劍走偏鋒、逞口舌之快？

面對少子化，臺南自賴清德擔任市長任內，很明確就是設定要朝普及化和公共化的目標前進，時逢縣市合併，亟需平衡區域發展，唯有先補助家長托育經費和鼓勵業者參與公共化，雙管齊下減輕父母負擔；而目前臺南市有13處公共托育家園，皆是106年賴清德時任臺南市長任內積極向中央爭取前瞻經費後陸續設置。

目前臺南市有13處公共托育家園，皆是106年賴清德時任臺南市長任內積極向中央爭取前瞻經費後陸續設置。（本報資料照）

另外，臺南在100年即首創「幼兒教保券補助」，106年更將補助額度提高至3萬元，降低父母負擔；101年時則完成「幼托整合」，107年首創辦「私幼公立化」政策，均是讓幼教和托育邁向公共化。

迄今，臺南加入「準公共化幼兒園」已達199所，遍布在全市37區，已達成均衡區域發展和朝向公共化的雙重目標。更值一提是賴清德入閣後，也把「臺南經驗」帶往中央，擴大全國實施，鼓勵各縣市採納準公共化政策。

民主政治可攤開比較政績，但前提需本於事實，筆者見證這些公共托育政策的實施並彙整這些實績。資料網路皆可查到，但侯友宜卻不願google，不做查證，只顧「侯白講」。不管是昧於事實，還是不甘讓名嘴趙少康搏走版面？身為總統候選人，應能提出有建設與前瞻的政見，而非只會逞口舌之快，謾罵抹黑，相信這樣的言行選民自有公評。

（作者為崑山科大幼保系教授）

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