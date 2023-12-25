自由開講》台鐵公司化帶來的是轉機還是危機？

◎宜停

我們大家都聽過一句諺語：說一個謊通常要用十個謊來圓。這是一句真正集合了先人生活血淚所化的智慧之言，希望提醒後人別再重蹈覆轍，在處理事情時千萬別再以說謊或是得過且過的方式來面對，以免問題就像滾雪球一般越滾越大，最終一發不可收拾。

台鐵公司化後就會安全？這句話為何會打上個問號？其實這正是點出一般民眾心裡的疑問。眾所皆知台鐵公司化後的人事並沒有因此注入新血來強化管理，被外界評為不換湯也不換藥。而基層同仁則因為優退措施而造成眾人蠢蠢欲動，有辦法的早就走了形成劣幣驅逐良幣的態勢，雖然高層不斷以美化數字說明離退的人不多未造成營運影響，但事實情況是一方面情緒勒索叫老員工別這麼早退，另一方面又逼著各運務段不斷的調查檢討關鍵人力短缺問題，以避免公司成立之初就因人力短缺面臨減班開不出車的窘境。

請繼續往下閱讀...

台鐵公司化後就會安全？這句話為何會打上個問號？其實這正是點出一般民眾心裡的疑問。（資料照）

此外為了滿足一堆不懂台鐵的長官及所謂專家學者的要求，硬是把原來依照專業分工較精簡的機關組織，改為公司化後一個疊床架屋且勞逸不均的畸形架構，以運務處為例，原來一個處就可以綜整處理局內、綜合調度所及五個運務段所有運輸服務相關業務，而公司化後卻一分為六成立了營業處、行控處及四區營運處，結果就是搞出一堆處長、科長處理一樣的事情，更慘的是還找不到個頭來綜整全局共通性業務，結果只好各行其是各顯神通隨人顧性命了。

最後為了強調公司非常重視安全，成立了安全管理委員會、外部安全監督委員會、四區營運處安全科、擴大正式成立運安處以及委外推動及監督安全管理系統（SMS）執行，搞得貌似風風火火的對社會大眾交代說這樣就安全了。殊不知這樣搞出一堆婆婆媽媽對於日常營運各項工作指指點點，造成基層同人實在不堪其擾，根本無法好好靜下心來處理原本應該處理的各項日常工作，這樣改革後的台鐵公司就安全了嗎？

說穿了台鐵公司化的推動就是上可應付長官，下可應付受難家屬及一般民眾對於台鐵安全疑慮最好的一劑麻醉藥，移轉大家對於台鐵連續發生二次重大行車事故造成嚴重死傷的不安及不滿，但對於實際營運安全方面實看不出有任何明顯助益。台鐵需要改革這是台灣全民所有人毫無疑問的共識，但是以政治口號式的方法來處理迎合長官及應付一般民眾，後續造成實際運作上劣幣驅逐良幣、人力短缺以及組織設計不當勞逸不均等情況，實難以想像會造成什麼樣的後果，衷心期望能有高層重視這些問題，不會讓雪球越滾越大。

（台鐵員工）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法