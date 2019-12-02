自由開講》洪慈庸的逆襲！沒人敢再說她沒政績

王信安

最近有某親藍論壇投書，民眾意見認為，洪慈庸推自強號復駛潭子站是有問題的政策，表示此政策一推，許多網友罵聲一片。但這些批評的聲音，有多少是來自潭子在地人？有多少人僅是被帶風向呢？其實只要了解這個政策的細節，就能看到目前攻擊洪慈庸的聲音，都是有組織的行動。

立法委員洪慈庸。（資料照）

2013年，台鐵高架化工程進行前，自強號原本是有停靠潭子站的，代表這一站的人流是足夠且有需要的。並且，本次洪慈庸是針對上下班、上下學的尖峰時間才停駛潭子站，不會影響其他時段。當自強號復駛潭子站是精準且有必要的，為何又有那麼多人要罵呢？

從四年前洪慈庸一上任開始，就有許多攻擊她的聲音，說她「不做事」。但最近洪慈庸盡力反擊這些聲音，直接拿出「做事」的證明，如：與張廖萬堅等人推動國道一號接台74加速完工、后里醫院爭取中央全額經費、神岡完全中學化，與許多文教建設的翻修與新建，漸漸的，沒有人再敢說洪慈庸沒做事。

因此，近期可以看到網軍和某些親藍網站，開始對洪慈庸雞蛋裡挑骨頭，就例如本篇想澄清的潭子站復駛自強號政策。如果說，無論洪慈庸有沒有做事，都會有人在無的放矢的謾罵，那就可能要小心，這些言論可能都是集團性的帶風向。

畢竟近期中國因素入侵，掌握了許多媒體與網站的，國際媒體也屢次曝光，中國動用網軍意圖影響台灣選情，我們都需要做個理性的閱聽人，了解事情的真相，才不會在明年1月11日讓中國得逞。

（會計師）

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