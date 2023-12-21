自由開講》談總統候選人的公益價值觀

陳逸南

依12月21日【自由時報】A1版報導指出，首場總統候選人電視政見發表會昨晚（20日）登場，針對藍白攻擊賴清德萬里老家爭議，賴明確回應，為了紀念那個年代礦工對台灣艱鉅的貢獻，「我願意把房子交付公益信託，優先做為礦工生活紀念館」。

又指出，賴同時反守為攻，要侯回答，是否願將申請九十九個門號與收取高額租金的「凱旋苑」（前「大群館」），同樣交付公益信託，「免費提供給弱勢學生居住」？賴並針對柯在新竹市農地闢建停車場非法收取租金一事，要柯回答是否也願交付公益信託，「免費提供社區作為公益使用」？侯友宜對此僅說，大群館是合法建物，不是違章建築或沒繳稅。柯會後受訪時也只說，恢復農地使用就好。

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侯友宜位於陽明山的「凱旋苑」。（資料照）

查1989年4月15日媒體人林倖一先生在【自立晚報】發表「講大話、說空話、撒謊話─談談文人與政客的共通性格」專文指出，政客亦復如是。放眼當今台灣政壇朝野人物，言行顛三倒四者有之，這批有言無行的大言不慚者有之，撒謊而不認錯者有之。類此政客滔滔其中，專門以製造並販賣大話、空話、謊話以縱橫捭闔。以迷惑或欺騙民眾為能事，國家的政治會好起來嗎？

事隔34年「講大話、說空話、撒謊話」的政客仍然存在，引人深思。讓人記起1858年夏天，美國林肯總統在伊利諾州演講中有一句名言：「你可以欺騙多數人於一時，你可以欺騙少數人於永久，但你不能欺騙多數人於永久。」寓意良深。 前述侯友宜的「凱旋苑」收取高額租金，以及柯文哲的農地闢建停車場非法收取租金，是否會交付公益信託？值得關注。要台灣民主發光，需要總統候選人有良善的公益價值觀，在此等事件的處理過程中，是否出現政客的大話、空話、謊話，也要注意真相，不要被欺騙了。

（仲裁人）

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