自由開講》香港只有國安再無法律

陳維聰／台港互助共融志工團團長

摘要

2020 年港版國安法正式生效，實施範圍遍及全球，還擁有追 溯期，目前已經有 260 人因國安法被捕。我們看到在國安法之下，任何香港人都可能被起訴，白色恐怖時代再次來臨，並且近期周庭事件顯示香港政府無視司法獨立，將國安凌駕於法律之上。

香港政府公然聯手送中事件，由於主角是周庭，更加引起了國際社會的高度關注。而且香港政府直接承認了在國安之下不存在法律。（AP）

一、 前言

2019 年反送中運動，讓全球看清了三件事。

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第一，中共極權過去靠著經濟起飛的假象，讓各國誤以為中國已經不會再走六四天安門事件的回頭路。結果中國再次向世界證明，中共極權的本質不容許任何自由意志展現，在巨大的經濟誘因之 下，這條鐵一般的「國安法」也無法被憾動，勢要將香港推入萬劫不復的境地。 第二，面對一海之隔的香港，台灣總統蔡英文應對反送中事件時，並非採取含糊的外交路線，而是選擇站在風浪的第一線，公開表示支持爭取民主自由的香港人民，更提出具體方案援助抗爭者，讓世界看見台灣是一個可以信賴且擁有普世價值的國家。 第三，香港過去自詡為國際金融中心，警隊更大肆宣揚香港是亞洲最安全的城市。但我們看到在反送中期間，香港警察嚴重濫用武力，對著手無寸鐵已經被控制的示威者，將他們打至皮開肉裂不成人型。更放任黑道在街上肆意攻擊老百姓，黑白不分。香港這面金字招牌已然不再亮眼。

二、 被送中首例：銅鑼灣書店林榮基店長

其實香港特區政府配合中央政府將異見人士，或者將會影響到中國政府的相關人士，使用非法律途徑強制押送到中國的行徑已經行之有年，如肖建華事件。只是礙於當時社會氛圍，只能低調處理暗中進行，加上一直沒有當事人能夠脫離控制，並願意公開講述整個過程。

直到 2015 年林榮基用他的親身經歷，讓大眾意義到其實被送中並非天方夜談，更沒有想像中那麼遙遠，可能就發生在身邊。林榮基原本只是一個在銅鑼灣經營著一家小書店的店長，但是裡面賣的書大多都是在批評中國的時局和官場。是不少中國遊客到香港旅遊時，「翻牆」閱讀禁書的去處。本來香港就沒有以言入罪，更沒有國安法，按照港英政府時代所延續下來的普通法，正常來說林榮基的這間銅鑼灣書店並沒有違法，但就在林榮基過境中國內地時，卻被關員帶到派出所，沒收證件和手機，不容許見任何人，也沒有告訴他犯了甚麼罪。並且長期關押在小黑屋，在受盡生理和心理的折磨下，要求他指認曾到訪銅鑼灣書店的客戶，最後林榮基趁著公安讓他回到銅鑼灣書店取回資料上交時，成功逃離控制並召開記者會，向所有香港市民講述了他被送中的始末。

整件事情最可怕的地方是，從 2015 年 10 月林榮基已經 被過境帶到中國，期間一直受到囚禁和審訊，直到 2016年7月，林榮基逃離一個月後，中國公安才公佈案件資訊。在這將近一年的時間裡，沒有任何人知道林榮基在哪裡，發生甚麼 事，犯了甚麼罪，彷彿消失了一般，這完全違背了正常的法律程序，從那時候起大家就看到國安大於法律。

三、 國際民運人士被公開送中：香港學運女神周庭

周庭早在2012 年反國教行動時擔任學民思潮發言人，當年16歲的她與羅冠聰、黃之鋒等人成為新一代的學運領袖，被稱為學運女神。更因為熟悉日文而受到日本媒體高度關注，向國際社會闡述愛國教育的禍害以及憂慮。 在接下來的雨傘運動以及反送中運動，依然可以看到周庭持續在國際媒體上，展現香港人希望爭取民主自由的決心和渴望。當時的周庭已經完全成為一位受到國際矚目的民運人士，其影響力遍及全球。

而就在2020 年6月30日港版國安法通過之前，周庭離開了她共同創立的政黨「香港眾志」，但8月仍然被國安警察以 「危害國家安全」罪名拘捕，更因為圍堵警察總部被判囚 10 個月。出獄後周庭維持著保釋候審，但經過了越過三年時間，香港國安一直沒有正式就「危害國家安全罪」起訴她，只是停留在偵查階段。這對周庭而言，無疑是一種軟禁以及精神上的折磨，因為在保釋期間護照會被扣留，並且需要按時去警局報到。其人身自由受到嚴重限制，還要長期忍受著隨時被起訴，而入獄十年以上的陰霾。

直到今年 8月香港警方提出一項交易，只要周庭願意由國安人員「陪同」之下，前往中國大陸參觀改革開放展覽以及企業總部，作為交易可以取回護照出國念書。結果周庭被送到中國大陸參觀時被迫與展覽合影，更被要求寫悔過書，事件直到周庭取回護照逃到國外才公開披露。事後香港警方發出嚴正聲明，強烈譴責周庭公然無視警務處的保釋條件。而香港特首李家超更表示，周庭是一個「出賣誠信的逃犯，行為可恥」。執法人員嘗試寬大處理，但是善意換來瞞騙。

這次香港政府公然聯手送中事件，由於主角是周庭，更加引起了國際社會的高度關注。而且香港政府直接承認了在國安之下不存在法律，因為在普通法的情況，一般正常從拘捕到起訴不會到數年之久，這代表著香港政府刻意延長保釋時間，同時扣押著旅遊證件以及要求定期報到，這種「類軟禁」的環境長期下來，對於一個人的身心都會造成嚴重的耗損，周庭這三年來沒有自由的生活，已經患上了憂鬱症。而香港政府提出的 「善意」也超出了普通法的規定，取回旅遊證件理應是保釋條件，而並非政治交易，更不應在未經法院審判決之下，要求被捕人士簽下悔過書，這等同於未審先判，而且是逼迫認罪。香港國安的做法明顯是無視了法律的規定，證明了在香港只有國安沒有法律，這在擁有司法獨立的國家是無法想像的。

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