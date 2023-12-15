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社論》香港區議會選舉 再次給台灣警示

2023/12/15 05:30

台灣每逢重要選舉，都有中共介入的軌跡，香港殷鑑在前，捍衛民主政權，不做香港第二，這是我們唯一的選擇。（示意圖，路透）

在中國政府控管下，按照港媒用語，香港首次經過「整頓」的區議會選舉甫結束，港府週一公布，四三三萬登記的選民中，一一九萬多選民參加投票，投票率僅廿七．五％。這樣的投票參與，為一九九七年主權歸併中國以來的最低。對照前一次二○一九年反送中浪潮下的區議會選舉，當時的投票率則創七十一％新高。外界認為，香港公民前一次的積極投票，到這一次的政治冷感，凸顯港人「拒絕參加假選舉」。因為參選者都是北京認可的「愛國者」，誰當選無差別。香港殷鑑在前，名為整頓，實則整肅，這就是中共全面介選的假民主「成果」。

不同於香港立法會負責特區法律制訂與預算審核，區議會則屬地區層次，就市民日常事務向政府提供意見。雖然權力有限，只是諮詢機關，但因貼近基層，較能反映民意。上次區議會選舉泛民挾著「反送中」氣勢大獲全勝，挺北京的建制派大敗，泛民在民選議席中拿下三八八席，比率達八十五．九％，建制僅有五十九席，占十三％，這給中共帶來了極大民主恐懼。所以這次索性直接干預，包括實施國安法，修改立法會和區議會的選舉制度，「港人治港」變成「愛國者治港」。而誰是愛國者，得由資格審查委員會認定。說穿了，全有利於建制派。但這樣還不夠，本次區議會選舉，議席由四七九席減至四七○席，當中直選議席更由四五○席銳減至八十八席。大費周章改變遊戲規則，官方未提任何正當理由，最後搞出一場沒有泛民主派參選的區議會選舉，「大獲全勝」的結果，不會有任何意外。只是，這場選舉秀，已淪國際笑話。

事實上，香港建制派有北京相挺的資源優勢，在基層組織或區議會裡，原具一定實力。但中共公然干預，反讓其在地方經營失去正當性。港府亦知沒收民主，會招來反效果。敢怒不敢言的港人，則以低投票率方式抵制。所以，在選舉過程，即殫精竭慮想說如何提高投票率，包括原定晚上十時半投票結束，以選民登記電子系統出現障礙為由，延長投票時間至深夜十二時。選前一週，中國港澳辦主任還約見國泰航空母公司太古集團領導層，傳達希望「繼續堅定支持一國兩制」。針對從中國返港的選民，國泰航空並首度提供優惠機票。港媒揭露，優惠機票掌握在親北京的港人組織，變相有利於特定選民的動員。類似的介選手法，台灣民眾並不陌生。再廿九天總統與立委選舉就要投票，為中共控制的台商組織亦宣布提供「一次往返機票」及綁定春節的「兩次往返套票」優惠措施，即屬同樣操作手法。此外，中共在香港區議會選舉，發動輿論要落實「愛國愛港」，這與對台灣認知作戰主推「和戰抉擇」，都是以區分敵我方式，進行動員。

台灣每逢重要選舉，都有中共介入的軌跡，今年情況更是如此。面對內外情勢不佳的北京政府，若民進黨繼續執政，對台工作再度失敗，不啻雪上加霜。反之，若能拉下民進黨，則是重大「勝利」，有助鞏固習政權。所以，今年下半年開始，各種對台介選攻勢是一波接一波。前天國台辦記者會又重批民進黨推出的「賴蕭配」，而就在同一天，國民黨派出黨副主席赴中，以會晤台商為名，實則確認國共合流關係。在選前的高度敏感時刻，中共大剌剌地區隔對待，反映其急切的介選意圖。如同北京在香港長期豢養親中派，台灣這次大選，在藍白爭寵的過程，中共亦透過這項動作，清楚對外表明誰屬欽定的態度。

然而，台灣不是香港，最大差異，在於我們是主權獨立的民主國家，而香港則已歸併給中國。所以，面對中共介選，台灣有一套防禦機制，例如選罷法與反滲透法，處理所涉及外部勢力干預等不法情事。但是對港人來說，一國兩制早名存實亡，北京當然愈來愈無所忌憚。此外，台灣在地緣戰略上，具有重要位置，國際社會包括美日歐等理念相近國家，亦是關鍵支持力量。透過民主陣線串聯，讓我們更有底氣抗衡中共的介選。甚至，經由國際合作，亦能反饋主要民主國家抵擋中共銳實力對他們的滲透影響。北京壓制香港的動作不斷，這次區議會選舉，香港又再度向全世界「示範」北京的操弄手法。而中共對台介選，同樣是為扶植親中政權。香港殷鑑在前，捍衛民主政權，不做香港第二，這是我們唯一的選擇。

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