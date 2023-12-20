民主之盾》台灣在印太戰略中的轉變：深化與美日的全面安保關係

台灣應當確立「自助與人助」為國家發展策略，強化台灣軍事防衛能力與經貿科技等硬實力，以及民主價值的軟實力為後盾，並藉由與美日同盟建立更加緊密的安全保障關係，擴大台美日的科技產業、軍事安全及民主法治等多面向的交流合作。如此才能落實「有實力才有和平」。

陳文甲／開南大學國家暨區域發展研究中心主任

誠如十九世紀前英國首相巴麥尊所言：「沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益」，就是源自於「現實主義理論」中，每一個國家追求「權力極大化」與「安全極大化」的最佳寫照。所以台灣面對在美日同盟的印太戰略中，從以往對中國的「戰略合作」到當前的「戰略遏制」轉變中，唯有在台美日有著「地緣安全」、「經濟連結」、「民主理念」與「軍事防衛」等共同價值的基礎上，深化與美日的「外交、軍事、經濟」等全面安保關係，建成更加緊密的台美日三方依存關係，來共同遏制中國的霸權擴張，才能確保台灣的權力與安全的極大化。

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一、美日同盟對中國加強「戰略遏制與嚇阻」

美日同盟當前面對中國崛起及其對印太區域的威脅，拜登政權不但延續川普政權的反制政策，更是加大力度鏈結「美日同盟」、「四方安全對話」、「七國集團峰會」、「北大西洋公約組織峰會」、「亞太經濟合作」，以及籌組「澳英美聯盟」與聯合盟國舉行聯合軍演，並相繼提出「印太區域經濟新架構」與「印太戰略報告」；同時身為美國最為重要的盟國日本亦配合新修「國安三文件」，確定日本將中國定為「最大戰略挑戰」與允許自衛隊「擁有反擊能力」，共同藉以「外交、軍事、經濟」等全面性的安保結盟手段「遏制與嚇阻」中國。

美日同盟面對中國崛起及其對印太區域的威脅，加大力度鏈結「美日同盟」、「四方安全對話」、「七國集團峰會」、「北大西洋公約組織峰會」、「亞太經濟合作」，以及籌組「澳英美聯盟」與聯合盟國舉行聯合軍演。（REUTERS）

二、中國採取對美日同盟的「戰略反遏制」

中國將針對美日同盟的「戰略遏制」，近期也採取「戰略反遏制」作為突圍：一是，深化與俄國戰略夥伴關係，藉以中俄軍演來抗衡印太同盟；二是，支持俄國對烏克蘭進行長久戰與消耗戰，如此促使美日與北約的投入烏俄戰爭，既能分散美國在印太地區的軍事戰略部署，又能分散美日對台海安全的協防力量；三是，操弄北韓的核武威懾，壓迫美日同盟屈服，突破印太戰略布局；四是，積極在黃海、東海、台海、南海與釣魚台等區域執行「灰色地帶戰略」壓制力量，並佈署對美日同盟的「反介入／區域拒止」軍事動員，藉以反制美日介入；五是，強化東協國家的軍事及政經作為，藉由「RCEP」、「一帶一路」、「南海行為準則」及「建設軍事管控能力」等戰略力度，來拉攏與東協的政經及軍事等方面交流合作，企圖突破美日等印太盟國在南海的勢力包圍。

三、美日同盟確保台灣「戰略前沿」

美日同盟從冷戰時期的「美日合縱台灣，對抗蘇聯與中國」政策，到當前的「台灣有事，等於日本有事，等於美日同盟有事」，美日同盟各時期的防衛構想中就是將台灣列為「戰略前沿」，尤其當前更加重視台灣安全問題，當然是中國對台灣日益升高的武力威脅，以及台灣處於第一島鏈的核心位置與美日地緣脣齒相依，以及在民主價值與產業鏈有高度連結，並具備與日本共同維護區域安全的防衛能力，因此當前台灣就成為美日同盟圍堵與遏制中國最為重要的戰略據點。所以近年來美日同盟的「東方之盾」及「利劍」軍演充分展現美日同盟的嚇阻與反擊能力，以及如何因應「台灣有事」，呈現出美日同盟積極防衛台灣這個印太區域至為重要的「戰略前沿」。

四、「地緣政治」下台美日的緊密關係

從「翻轉地圖」角度來看，二戰之後，在美國的地緣戰略協作下，台日不僅是美國前進太平洋的據點，更具有地緣屏障與圍堵作用；就中國而言，走進太平洋會受到朝鮮半島的阻礙，以及日本列島與台灣的地緣牽制。因此日本安倍前首相在兩個任期內提出「兩洋合流」與「自由開放的印太戰略」，希望建立「亞洲民主安全之鑽」，再次透過地緣政治的結盟，有效應對中國的霸權擴張；直到美國的「印太戰略」成形，「四方安全對話」正式結盟，並開始對中國進行戰略圍堵。近期美日高層人士多次發表公開挺台言論，甚者提出「台灣有事，就是日本有事」的相關論述，顯示美日已經將「台灣有事」當成是美日安保的重中之重，因為台灣在地緣政治安全的重大價值與影響。

五、台灣具有四大戰略優勢

誠如日本前首相安倍2021年12月1日在台灣「國策研究院」線上演說指出的：「中國若對台灣武力侵犯，無論在地理或空間上，對日本國土都是重大危險，日本無法容許，「台灣有事」等同於「日本有事」，也等同於「美日同盟有事」，這項認知中國絕對不能誤判」，正可點出美日同盟這麼重視台海和平與安全，當然是中國對台灣日益升高的霸權威脅，以及台灣最具有當前「美日同盟，遏制中國」博弈中的四大戰略優勢：一是地緣安全優勢，台灣位居第一島鏈的核心節點位置與美日同盟抗中的最前沿；二是民主理念優勢，台灣的民主、人權及法治向來是西方民主國家的楷模，也是習近平「一人一黨獨裁專制」的照妖鏡；三是科技產業優勢而言，台灣科技業的高產能與美日有著緊密的供應鏈結，尤其是今後美日經濟安保工作中最為忠實的盟友；四是軍事防衛優勢，台灣具備有共同維護印太區域安全的國防能力與戰鬥決心。所以台灣若能審時度勢地運用上揭四大戰略優勢，就能永保「制於人，而不受制於人」的戰略靈活與自主。

六、緊密美日關係共同反制中國威脅（代結語）

隨著美日同盟對中國反制的白熱化，以及去年2月24日「俄烏戰爭」到今年10月7日「以哈戰爭」的開打，以及朝鮮半島飛彈危機與中菲南海衝突等事態，在在牽動著世界情勢走向將朝美日同盟與歐洲的「西方民主陣營」與中俄北韓伊朗的「極權專制陣營」的「對抗與緊張」勢頭發展，帶動著美日中台等四方關係的大變化。值此關鍵時刻，唯有台美日安保關係更加深化與堅實，美日同盟與印太戰略的抗中力道才會更加強大。

因此台灣應當確立「自助與人助」為國家發展策略，強化台灣軍事防衛能力與經貿科技等硬實力，以及民主價值的軟實力為後盾，並藉由與美日同盟建立更加緊密的安全保障關係，擴大台美日的科技產業、軍事安全及民主法治等多面向的交流合作。如此才能落實「有實力才有和平」，也才能具體呼應美日主導的「台海和平穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸議題」行動方案，確保台灣的永續生存發展。

此外，台灣千萬不要因為有美日守護台灣的決心而掉以輕心，應密注美日中博弈情勢變化與中國對台的軍事預警情報之掌握，並加強全民國防教育與戰備整備工作，以落實《孫子‧九變》所言：「用兵之法，無恃其不來，恃吾有以待也；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也」。

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