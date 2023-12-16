自由開講》從診間看台灣國民教育與政治

陳喬琪

醫療人員看診的對象不分國籍、種族、政治意識型態的背景，只希望病人盡快恢復健康。在精神科的診間，診察的方式是會談，透過會談瞭解病情。有趣的是，從就診者的口音，就大約可以知道來自甚麼國家，譬如東北亞的日本、中國，或是東南亞的泰國、菲律賓等等。台灣人講話的口音，與中國人普通話」的口音也明顯不同，因為台灣人講的是「台灣國語」，沒有捲舌，語調平順。一般來說，因為文化與語言的差異，雖然與國外的來診者有些溝通的障礙，但還是可以瞭解症狀，從而提供醫療的協助。

經過將近一世紀時間的聚生養息，台灣，這個位於亞洲中心的國家，接受了來自歐洲、中國、日本、美國、東南亞的各種文化，形成自己的語言、文化、政治與生活模式。因為經濟繁榮社會安定，台灣也進入已開發國家的行列。這樣的精進演化，歸因於家庭教育、國民教育與社會教育的成功。

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但是最近有一位高中的國文老師，以教改及「108課綱」為對象，對於學校教育提出嚴厲的批評。她並不只是批評國文教學，而是全面性的攻擊當前的國民教育，說現在的學校教育已經陷入黑暗深淵，學生不會尊師重道、也無法教養等等。在總統大選的時候，提出抹黑教育政策的言論，其心態路人皆知，實在枉為國文老師的職位。

「108課綱」就是108學年度上路的十二年國教課綱，希望讓台灣的教育，從過去強調學生學習「知識」與「能力」，加上「態度」，轉變成培養「素養」。（本報資料照）

教育部國民及學前教育署的資訊說，「108課綱」就是108學年度上路的十二年國教課綱，希望讓台灣的教育，從過去強調學生學習「知識」與「能力」，加上「態度」，轉變成培養「素養」。教育部說：「時代會進步，教育當然也要進化、我們都活在科技發展迅速和資訊爆炸的世界裡，日常生活和工作謀生的型態和需求快速變化。因此，現在的學子們，除了學習基本知識，擁有面對未來挑戰和自我增進的能力與態度變得更重要了！」（摘自教育部網頁） 上述108課綱的詳細內容是什麼，大概很多人都不知道。然而就像我們的父母親是日本時代的人，曾經接受完整的日本國民教育，在我們小的時候，他們也不知道國民黨來台灣之後，我們在學校接受了甚麼黨國思想的教育。但是他們知道，教育人員是社會菁英，孩子送到學校一定會接受到新的知識，培養品德與素養，成為國家與社會有用的人，從以前到現在都一樣。

中文與世界其他的語言如英文或日文等等一樣，是非常重要的語言，教育部將我們的語言教育定位是「國文」，有其意義。做為國文課的教員，受人尊重，倘若遇到問題應該在教育體制內申訴，而不是利用公眾媒體，用情緒性的語言做政治性的宣導。 住在台灣，在台灣生活，就應該以台灣為中心的思考與溝通模式。台灣的各方面都在進步中，國民教育的內涵也必需與時俱進，跟上時代腳步。

（作者為精神科專科醫師兼任教授）

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