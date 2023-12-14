自由廣場》區桂芝邏輯 課綱未列孝經，學生必不孝？

◎ 謝捷晃

大選硝煙彌漫，古文的幽靈再度出征。人類進入AI時代，還要再奢求不利溝通的文言文教化人心嗎？

台灣在五、六十年前，民風純樸敦厚，治安良好，但讀過顧炎武「廉恥」、四書者卻寥寥無幾，難道當時廣大善良的人民都是「無恥」之徒、「缺德」之輩嗎？外國人未讀這些教材，難道就道德低落嗎？大家回想看看，台灣在一九六八年九年國民義務教育後，教育普及，中小學生天天浸淫於三達德、四維、五倫、八德、青年十二守則與「禮義廉恥」校訓中，對廿四孝故事耳熟能詳，但台灣的道德就提升了嗎？

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若說課綱推薦文未列顧炎武「廉恥」就是「無恥」課綱，那未列「孝經」豈不就是「不孝」課綱？未列「聊齋誌異」就變成「無聊」課綱？多少政治人物厚顏無恥，他們沒讀過「廉恥」一文嗎？

語言文字的主要功能在於溝通，如果溝通障礙，就會表錯情，會錯意，傳錯資訊。古代因為文字載體粗重，先人將文字刻於龜甲、獸殼、竹簡，汗牛充棟，後來縱使發明了紙張，但受限印刷與紙張製作技術，成本仍相當昂貴，故使用精簡的文言文可減少成本，加上「民可使由之，不可使知之」的統治考量及知識份子自覺高人一等，因此發展出知識分子專屬文體的文言文。文言文雖然遣詞用字較精簡，卻有較多的模糊空間，經常會出現一段文字各自表述情形，對一般普羅大眾而言，莫測高深，或許這正是統治者與知識分子想要的吧。

事實上，絕大多數流傳久遠的千古名句，如「床前明月光，疑是地上霜，舉頭望明月，低頭思故鄉。」「春花秋月何時了，往事知多少？」等大家耳熟能詳的詩詞，都相當白話。

現代學生要學習的科目比古代多出數倍，教育管道甚多，欲奢求不利溝通閱讀的古文言文教化人心，恐緣木求魚。優美的文言文的確值得學習品味，不過因學生要學的實在太多了，英文師說英文很重要，數學老師要求數學不能偏廢，理化、地理、資訊…每科都很重要，學生就學得很辛苦，當大家都說要減輕學生壓力時，何妨先從各領域教育工作者拋開本位主義及意識形態開始吧。

（作者曾任記者、大學代理校長）

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