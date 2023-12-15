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自由廣場》文言識讀能力 台灣高居華人社會第一

2023/12/15 05:30

◎ 劉天祥

最近因網路上某位老師批評國文課綱不選某些文言文，是無恥課綱的影片，引起不少人討論「去中化」。

一九八八年我教高中時，課程標準規定，國高中生每週要寫毛筆字；課文（包括文言與白話）的注釋常引用文言文來解釋。如果有人認為，要恢復那樣做才不算去中化，那位罵人無恥的老師不知是否同意？「去中化」就像政治光譜，左派的左邊有極左派，左派的右邊還有中間偏左，不可能有某個個人或團體，能壟斷「去中化」的解釋權。

人的行為，成因複雜，訴諸單因論都是太過簡化。那些認為從李登輝總統以來，因去中化而讓士大夫越來越無恥的人，能夠忽略我國政府清廉指數的大趨勢是越來越高嗎?難道我們可以說，這是因為政府官員少讀《四書》所造成的？

應該很少人意識到，住在台灣的人，平均讀過的文言文數量、比例、多樣性，是華人社會有史以來最高的；很多課本的文言文，其實沒有多少古代人讀過。清末識字率只有兩三成（「識字」指不超過五百字的讀寫能力）；識字而能讀文言文的，更只是其中一部分而已。

依那位老師的標準，清朝九成以上的人口都算去中化！讀文言文的人都讀些什麼？據《儒林外史》和胡適《四十自述》，主要是儒家經典，我很有把握地說，〈廉恥〉在國民黨的教育部選為課本前，讀過的中國人不會超過千分之一。據梁啟超的《中國近三百年學術史》，道家、法家、墨家的書，清朝只有極少數知識份子會讀，更不用提《天工開物》，而這些，現行課本或補充教材都選了一些。

慈禧一九○五年廢科舉、九五暫綱廢《三民主義》，現在的人去看那時的爭執，只覺得無謂；廿年後回首看現在的無恥之嘆，也是如此！

（作者是退休國文教師，台南市民）

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