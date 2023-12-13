自由開講》品德教育才是美好社會的基石

張麗善

近日因北一女教師批評108課綱刪除顧炎武〈廉恥〉，導致各界諸多討論。其中涉及文言文與白話文孰優孰劣，但也牽扯到倫理道德與品德教育等問題。而立法院長游錫堃稱「廉恥是君主政治的產物」後，更引起軒然大波。顧炎武的〈廉恥〉一文是否適用於現代民主政治下的道德觀？此處暫且不論，但我們或許可以先回顧一段有趣的歷史故事。

2006年法務部長陳定南去世，當時國內無論藍綠政治人物莫不悲痛惋惜。出生於1943年的陳定南，曾當過二屆宜蘭縣長、四屆立委與五年法務部長。各界對他的評價均為「從政期間清正廉潔、嚴打賄選與黑金，被譽為『陳青天』」。更重要的是，陳定南的廉潔不僅表現於個人的行事作為上，他擔任法務部長後，即推動成立「法務部廉政署」，修訂〈法務部組織法〉，研擬〈法務部廉政署組織條例草案〉。

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2006年陳定南過世，民進黨曾拍攝「追思陳定南，讓陽光普照大地」電視廣告，呼籲朝野各界落實陳定南的遺志，加速廉政局立法工作。然而諷刺的是，當時民進黨的主席即為游錫堃，這支電視廣告的策劃就是游錫堃所擔綱，而他還在影片內大力疾呼全台民眾效法遵循陳定南所高舉的廉政大旗。換言之，陳定南可說是最終成立於2011年7月20日的法務部廉政署幕後最重要的推手，但當初不遺餘力推廣其遺志的游錫堃卻於多年後宣稱，「廉恥是君主政治的產物」，不適用於現代民主政治社會。我不清楚如此前後矛盾的態度究竟是歷史對台灣開的玩笑，還是人性的扭曲。

廉恥精神與品德教育的重要性，早已無庸置疑。陳水扁擔任總統任內所頒佈的〈教育基本法〉第二條修正條文更清楚規定；「教育之目的以培養人民健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、愛國教育、鄉土關懷、資訊知能、強健體魄及思考、判斷與創造能力，並促進其對基本人權之尊重、生態環境之保護及對不同國家、族群、性別、宗教、文化之瞭解與關懷，使其成為具有國家意識與國際視野之現代化國民」，而教育部原先推廣品德教育的法源基礎即源自於此。所以，至少在十多年前，民進黨的前輩們還肯定廉恥與品德教育的重要性。但不知是否如同蔡英文總統所言時空背景不同所致。十多年後在許多綠營人士眼中，「禮義廉恥」與品德教育是「君主政治的產物」，雲林某立委甚至認為此為「威權復辟」的象徵。

108課綱所引發的爭議，與其說是文言文與白話文的配比究竟為何，不如說是整個國家社會對品德教育的態度問題。（本報資料照）

在我看來，單就公共政治領域而論，廉意味著誠實和清廉。在政治領域，清廉不僅是建立公眾信任的基石，也是防範腐敗、維護社會正義的重要因素。一位清廉的領導者能夠有效地保護公共資源，並確保其用於正當且有效的途徑。恥是對個人和公共行為的自我反省。對領導者而言，這意味著必須意識到自己的行為對社會的影響，並為此承擔責任。具有這種品質的領導者會不斷自我提升，並努力為社會帶來正面的改變。因此自從2020年起，雲林縣就自行編撰了全台獨一無二的縣訂版品德教材，其中以「禮義廉恥」為四維架構，設計出16個核心價值，期盼學生們能透過寓教於樂，樂在學習的方式，逐漸養成健全的人格，建立更好的公民素養，促進對品德教育的認知與了解。而許多國內外貴賓前來雲林參訪時，更對本縣的品德教材給予強烈肯定。

因此，我認為108課綱所引發的爭議，與其說是文言文與白話文的配比究竟為何，不如說是整個國家社會對品德教育的態度問題。品德教育對於培養負責任的公民與有道德的領導者至關重要。通過重視禮義廉恥這些核心價值，我們不僅能夠培育出更多優秀的領導者，也能逐步提升社會整體的道德水準。

（作者為雲林縣長）

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