自由開講》北一女120周年校慶是榮耀 不是屈辱

◎陳啟濃

北一女最近批評「108課綱」是「無恥課綱」的區老師，曾說北一女是日治時期創辦的「新娘學校」，是殖民統治留下的屈辱印記，於是推論到120周年校慶不值得被紀念。在日本高校「橘色惡魔」特別到北一女表演，慶賀學校120周年的校慶後，區老師的討厭日本的歷史情結，受到嚴重的打臉。

台北市立第一女子高中創校120週年校慶大會12日熱鬧登場，邀請日本京都橘高校吹奏樂部共襄盛舉。（中央社）





曾如北一女陳校長所言，北一女的表演在台灣無與倫比，而「橘色惡魔」在日本也是最為頂尖，兩校能夠彼此交流較量，同時能提升兩校的演出境界。這難道不是教育界的美好畫面，學生認真練習，表演精彩熟練後，走向國際演出的水準，箇中的辛酸與歷練，真的是巾幗英雄彼此疼惜，成為台日關係的一段佳話。

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馬關條約後，台灣人無奈成為日本人，當年日本政府創立的北一女中，有著優秀的畢業生，校友的傑出表現不容抹滅，又何必抹殺日本人創辦學校的歷史事實，刻意要污名化學校的名聲，更不該否認學校有了120年漫長的歷史。

看到兩校學生天真爛漫的笑容，專注在把最佳的表演呈現給大家，共同刻畫出北一女同時具有日本與台灣兩個國家的教育印記。歷史本該不容遺忘，教育更該保有真心，培育學生溫馨感恩的歷史情懷。日本早已成為自由民主的國度，更是維護台灣安全重大的支持友伴，台日友好關係不容任何人蓄意破壞。

所以北一女學生與校友，都應該要為自己的母校擁有120 年歷史而感到驕傲。用最愉悅感恩的心情，慶祝學校的120周年校慶，並大聲說出學校已經創立120年。

（教育人員）

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