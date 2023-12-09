自由開講》習近平困境：中國的現在與未來

Arthur Louis

2022年底，中共進入二十大，習近平提出在2049年實現「中華民族的偉大復興」的遠大目標。然而，考慮到其高齡，他又在2035年設立了中期目標，包括實現「社會主義現代化」及「共同富裕」。這些目標反映了習近平近年不斷強化其獨裁地位的核心思維。

習近平在2035年設立了中期目標，包括實現「社會主義現代化」及「共同富裕」。這些目標反映了習近平近年不斷強化其獨裁地位的核心思維。（EPA）

「中國夢」與「東昇西降」的構想

習近平的「中國夢」旨在打造「東昇西降」的戰略態勢。習企圖以實際的經濟數據證明中國正在崛起，這種「中國特色社會主義市場經濟」與西方資本主義有所不同，習近平認為西方現代化已不可行，而中國憑藉人口和經濟總量的優勢，將能超越西方，這也是為何習近平多次強調世界正面對「百年未有之大變局」的史觀依據。

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習近平的「共同富裕」目標與困境

習近平企圖在2035年實現「共同富裕」目標，首先必須克服經濟上的「中等收入陷阱」及政治上的「修昔底德陷阱」。其中「中等收入陷阱」尤為嚴峻，解決中國的東西部發展不平均和城鄉收入不均、貧富差距極大化等問題是實現該目標的先決條件。

雙減政策的社會影響與現實困境

以習近平推行的「雙減政策」（減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔）為例，其名義上減輕了家庭經濟和學習壓力，但卻凸顯了社會不公平。該政策對社會產生的影響，如高收入家庭孩子的升學機會依舊遠高於低收入家庭和以及教育開支減免未能實際下發，徒然加劇了社會階層之間的差距。此外，習近平壓縮補教業的做法，雖然表面上顯得是為減輕學生負擔，代價卻是重挫了中國補教產業與教育市場。

地方債務問題與經濟困境

習近平面臨的經濟難題之一是地方債務問題。中國地方政府為達到GDP成長目標，過度投入「公共投資」和「基礎建設」，導致地方債務不斷增加。地方政府為追求政績，推動過度的城鎮化政策，雖然在短期內拉動經濟成長，卻積壓了驚人的債務問題。當前中國地方債已高達90兆人民幣，成為習近平需要解決的重要課題。

地方債務問題的解決方案

而習近平面對地方債務問題提出三個解決方案：中央承擔部分地方債務、延長債務償還期限以及地方政府回收可用資產。其中，中共在2023年十月提出的一兆人民幣特別國債，顯示其對債務危機的重視。然而，這也預示著未來中國可能繼續大量發行國債的可能性。

小結：台灣面對中國的挑戰與未來走向

中國內外壓力同時存在，國際社會對中國的圍堵氣氛逐漸增強，而中國自身經濟問題難以解決。習近平的統治思維或將因社會經濟問題而轉向，這也反映在他對美國的柔化態度。對台灣而言，應善用「習近平困境」的機會，創造未來發展的願景，與全球友好國家與民主同盟合作，融入全球產業鏈重組趨勢，以應對中國現實與未來的挑戰。

（中共研究人員）

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