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社論》他們都在離開中國

2023/11/07 05:30

習近平統治下的中國，表面上耀武揚威，脅迫台灣，且與美國爭霸，要改變國際秩序。然而，隨著中國政經環境惡化，越來越多企業和個人，不分中外，有志一同，決定離開中國，「我的國」實質上並非如自我宣傳的那麼「厲害」。

全球民調巨頭蓋洛普（Gallup）及美國資產管理巨擘先鋒集團（Vanguard）傳出將撤離中國市場，是最新事例。事實上，要離開中國的，不只跨國企業或台商，連中國人也在設法逃離。從中美洲巴拿馬穿越達連峽谷（Darién Gap），前往美國與墨西哥邊界尋求庇護的中國人激增，最近引起國際媒體關注。同時，離開中國的熱潮不只發生於「內地」，連新併入中國的香港，在強推《港版國安法》打壓公民自由之後，也導致數以萬計的專業人員逃離，造成人才嚴重失血。

外資撤離中國，近年陸續發生。從傳統產業、服務業到科技業，即使沒有全部撤離的，也關閉部分生產線或減少投資。諸多跨國企業，包括全球最大食品零售商沃爾瑪，科技業蘋果、微軟、Google、戴爾、惠普，汽車業三菱、斯特蘭蒂斯集團（旗下有寶獅、飛雅特廠牌），金融投資業紅杉資本，先後傳出部分或全部撤離中國。同時，對美、歐、日等外國廠商調查也顯示，多數打算減少對中國投資或暫緩相關計畫。

外資撤離，主要是中國的投資經營環境丕變。其中有外在因素衝擊，如美中貿易戰，從關稅擴及對晶片與人工智慧投資限制，加上全球產業鏈重整。也因進入中等所得的中國，投資經營成本增高，經濟體制缺陷與改革無力，法律與規範不透明，對外開放及智財權保障不足。不過，最主要還是習近平治下的政經政策向左轉，武漢肺炎三年期間堅持「清零」封鎖，諸多作為讓外資很感冒。在黨國體制下，重安全甚於經濟，從共同富裕、企業姓黨、國進民退、強化黨對金融領域監管，乃至於新版《反間諜法》，不少外商遭突擊搜查或員工被捕，「危邦不入」的疑慮加深，撤資或減少投資是必然後果。

從總體經濟觀察，外資卻步或減少投資的結果已現。官方數字顯示，中國出現二十五年以來首度外國直接投資（FDI）衰退，第三季減少一百十八億美元；其中撤資與規模縮減超過廠房新建等新投資，顯示外商再投資中國的意願減退，是一九九八年有紀錄以來首度轉為負值。同時，中國的資本外逃尤受關注，投資銀行高盛統計，九月中國資本外逃達七百五十億美元，是二○一六年以來單月最高，對人民幣形成強大貶值壓力，兌美元創下二○○七年以來最低點。連帶地，中國為支撐幣值大幅減持美國國債，八月持有約八千億美元，較十年前少了百分之四十。

外商求去，中國人也出現「潤學」當道：網路上以「潤」取代英文run，以避開審查監控，大談逃離中國之道，尤其「潤」往美國。

中國人雖口頭反對美國，內心嚮往美國者眾，達官顯要把家人和財產移往美國不是新聞，一般人在正常管道之外，常千方百計，以取得綠卡或護照。至於旁門左道，從跳機、跳船到赴美生子，近年還興起從美墨邊境進入的「潤」美途徑。據BBC和《美聯社》等報導，中國人通常從南美厄瓜多入境，一路向北，經由中美洲數國，抵達美墨邊境，再偷渡進入美國自首，並在拘留所申請庇護，換得美國居留及工作權。這一被稱「走線」的新途徑，需穿越達連峽谷的雨林區，沿途凶險不少，但如願的中國人把此視為自由的代價，在所不惜。

走此路徑的中國人，有勞工，有白領階級，也有小企業主，還有資產階級，年輕人尤多。巴拿馬官方數字顯示，穿越達連峽谷的中國公民，今年一月九百多人，九月已近兩千六百人，前三季共一．五五萬人。美國官方也統計，今年一至九月，在美墨邊境逮捕中國公民二．二萬人，去年同期的十三倍，絕大多數是單身成年人。

越來越多人離開中國，事出有因。二○一八年，習近平取消國家主席任期制，外移人數開始大增。武漢肺炎期間，疫情和「清零」政策限制入出境，外流人口下降。疫後，中國經濟陷入困境，工作機會難找，年輕人失業率高到官方停止發布，移民再次熱門，年輕力壯者尤多。二○一二年，處於經濟高峰的中國，有十二萬人移民海外，聯合國預計今年將達三十一萬人。顯然，新一波移民成潮，反映對中國政經社會的失望。

大選熱季中的台灣，看到這波企業與人的遠離中國潮，不能再對中國心存幻想了。

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