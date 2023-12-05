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自由開講》擁核倡議目標背後的現實：不切實際的妄想、過於昂貴的選項

2023/12/05 12:42

◎顏東白

在聯合國氣候會議上，諸多核能國家宣示要在2050年以前讓核能裝置容量成長三倍，再次復頌講了幾十年的核能復興論調。

根據世界核工業產業現況網站，目前（2023年12月初）全世界實際運轉的核能反應爐總共有412座，裝置容量大約370GW。就算不考慮現有機組的除役，要將這個數字成長三倍，全世界每年必須興建至少27GW的核能機組，也就是每兩週要完成一部傳統核電廠。這是有史以來不曾達成的速率，核工產業也沒有能力用這種量能興建傳統核電廠。今年歐美完工的幾部機組，包括芬蘭的Olkiluoto三號機以及美國的Vogtle三號機，都是延宕多年後該國數十年來首次成功建成的案例，宣傳與包裝遠大於實際產出，才是核工業的常態。

那難道不能寄希望於模組化上，讓核能複製再生能源的成功案例嗎？在22個國家宣布要在2050年以前將核能裝置容量增加三倍的半個月前，美國的小型核反應爐計畫Nuscale剛因為成本過高而被迫取消。Nuscale是目前所有檯面上的SMR計畫中，可行性最高、規劃最具體的一個，採用傳統輕水式反應爐的設計，也避免諸多新科技研發與使用的風險。即使是這樣最有可能成功的計畫，最終也不能成功，其他SMR計畫的可行性只會更差。

其實，Nuscale在被迫取消前修改設計，將單一機組的裝置容量增加以降低成本。這代表小型核反應爐的規模較小根本沒有帶來任何模組化優勢，相反地它只墊高了成本；小型核反應爐跟本已窮途末路傳統核能相比，成本更高。Nuscale的終止，意即在2030年以前不會有任何商轉的SMR問世。任何擇核而抑綠的氣候政策，實質上就是以拖待變，不打算在短期內減碳了。

總而言之，沒有任何跡象顯示擁核國家再怎麼大力呼籲，能真正讓全球核能裝置容量在2050成長三倍；核能的發電佔比要能繼續維持在目前的水準，本身就是難事。相反地，不斷被唱衰卻不斷跌破專家眼鏡的再生能源，持續給出亮眼成績：2023年全球太陽能新增量，預估可達413GW，比前一年增加了50%。

2023年全球太陽能新增量，預估可達413GW，比前一年增加了50%。圖為太陽能板。（彭博）

花幾秒時間沉思這個事實：目前太陽能單單一年的新設裝置容量，就超越全世界運轉中核能機組的規模！不論是現在還是未來，能夠有效減碳的是綠能、而不是核能。

（工研院電網管理策略室研究員）

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