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自由開講》行政減量不減反增，校園防災演練宛如極限逃生

2023/12/04 12:25

陳佩瑩

放學前發生規模6.0地震，校舍倒塌，三名學生在不同地點被砸傷，其中一名無意識，教師受困教室，全校近千名師生擠在操場等待救援，當日校長及學務主任不在校，就在這時，天空下著每小時30毫米雨量，該怎麼辦？這不是電影情節，這是今年校園無預警防災演練的腳本，各種戲劇梗塞進腳本內，各校師生要用現有人力物力一起演完這部年度災難大片。

近期，各校接到政府來文辦理校園防災自救無預警演練，計畫中寫道「教育部為強化校園災害…鼓勵各縣市辦理無預警演練…」各縣市政府為了讓長官了解學校有多萬能，竟開始發揮編劇及導演斜槓能力，展開了一連串塞滿狗血梗的災難片籌備歷程。據悉，該訪視為突襲抽訪、再由委員抽選情境來辦理演練，前後流程約需60分鐘，頒布數個情境及示範腳本，學校為了這個抽訪事前演練就需要籌備四至五次。整個籌備過程已讓行政人員焦頭爛額，也影響正常學校作息。舉例設想情境如下：

災難情境一：發生規模5.5 地震，建築物出現明顯裂縫，電力設備受損，多名學生在不同教室受困、護理師被櫥櫃壓傷，無法行走。

災難情境二：放學前發生規模6.0地震，三名學生在不同地點被砸傷，其中一名無意識。當日校長及學務主任不在校，且正下著每小時30毫米雨量。

災難情境三：地區震度5弱搖晃許久， 氣象預報指出稍後有可能降雨。 電力設備受損，有多名學生受困建物內，校長室所在的建物損壞，校長被櫥櫃壓傷，無法行走，發言人（教務主任）及搶救組組長（學務主任）都不在學校。

突發情境：訪視委員會在半途藏走學生，影響點名回報結果。或站在逃生通道，佈置此路不通的突發狀況給學生。 除了防震必要演練之外，縣市政府設想的災害現場堪稱慘絕人寰，學校在這些情境中要面對人員失聯，人員傷亡、建物毀損、天氣惡劣、校長主任不在校，無救護人員或建物失火等這些同時存在的荒唐情境，進行救援及急救，儼然大型災難片現場，訪視委員當日還會製造突發狀況，這不是為難是什麼？

每年九月全國均有國家防災日避難掩護演練，事前各校均事先演練兩次以上，確認動線及集合地點，化繁為簡，熟悉ＳＯＰ之後，師生應變能力自然建立。但此無預警複合式災害演練，卻因教育部一句「鼓勵各縣市辦理」，就讓縣市政府使出渾身解術。（本報資料照）

為了這些演練，行政人員須完成大量的事前準備，編劇、導演、音響、燈光、佈景、道具，臨演，集各種角色於一身。而全校的師生更是花費大量時間配合演出，更遑論學校根本沒有這樣的人力物力。

每年九月全國均有國家防災日避難掩護演練，事前各校均事先演練兩次以上，確認動線及集合地點，化繁為簡，熟悉ＳＯＰ之後，師生應變能力自然建立。但此無預警複合式災害演練，卻因教育部一句「鼓勵各縣市辦理」，就讓縣市政府使出渾身解術，目的可能是爭取經費，也或許是標新立異，荒謬的演出這些大型災難片，消耗的是學校行政人員的心力，反覆演練犧牲掉師生的學習及休憩時間。

教育部自稱從104年11月就著手進行推動行政減量，目的讓教師將時間留給教學，行政人員也能專心支持教學系統運作，提升學生學習品質及成效。但檢視近年教育新聞，行政人員難尋，教師外加業務繁重，臨時業務影響正常化教學現象不減反增，究其原因不就是從中央到地方的辦公室思維？！防災教育重要，但教學正常化難道在年底就可以捨棄？各校的校慶及各校比賽會因為這演練就不用辦理？從11月中到12月中，校園內為了這天上掉下的大劇作息全亂，防災教育真的變成學校災難事務。

筆者認為，長期以來這種無法體察校園情況，沒有賦權增能，沒有信賴友善的心態，一再影響教學正常化，所以行政減量在教育部就僅能是口號，主管機關沒有從根源改變觀念，行政業務就會像這次走火入魔的防災演練一樣，「野火燒不盡，春風吹又生」。

（作者為全教總政策研究員）

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