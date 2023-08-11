自由廣場》防災戰備儲糧以日本為師

◎ 賴均韋

風災水災彷彿是亞洲各國每年夏季的媒體必備題材，隨著防災、減災和戰備的日受重視，台灣近年在相關領域的進步有目共睹，不過新聞畫面常見供應災區的儲糧，多年來都是罐頭、泡麵、八寶粥，這方面的進步比較有限。

對照同為天災大國的日本，針對防災戰備儲糧的耐儲存性、運輸方便性，甚至於食用口感、菜色變化，乃至多元人性化需求、價格合理性，超出各國甚多，其多數防災食品只須注入常溫白開水，甚至不用加水就能直接食用，非常適合斷水斷電等極端環境，尤其是種類繁多，從白飯、雜炊飯、義大利麵、咖哩、麵包、飯團，到各式和風或西式軟罐頭配菜，不但營養均衡，還引人食指大動，甚至有常溫開罐即飲的嬰兒配方奶，適合咀嚼吞嚥困難的銀髮族介護食品，無微不至的人性化考量，令人嘆為觀止。

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丕且這些食品、飲水都能常溫儲存三至六年，且大量採用先進冷凍乾燥壓縮技術及輕量包裝，攜帶與運輸十分便利，平時儲備既節省空間也不需頻繁汰換，重點是取得方便、價格實惠，在台灣雖然可買到部分日本防災食品，充作登山或長者介護用，但進口價格高，普及不易。

考量極端氣候災害甚至可能的區域衝突風險，防災與戰備儲糧誠屬一體兩面，政府在倡導防災教育的同時，可積極輔導食品加工業研發更進步且實惠的防災食品，強化防災減災暨國防韌性，畢竟「吃」在台灣可不能漏氣！

（作者為交通運輸規劃顧問）

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