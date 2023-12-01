全面真軍》怯戰神影帝黃國昌別再用喊辯論來墊高自己

黃國昌其實擅長的並不是辯論，而是各種政治表演，無論是上對下罵備詢無法回嘴的官員，或是各種場外作秀都是，卸任立委後更喜歡躲在自己的直播間自嗨。但無法忘情的還是，四處找人辯論蹭聲量、墊高自己。

全面真軍

講到政壇經典的辯論組合，大家可能想到阿扁對上舉球手連戰、想到爆言連發的「毅中各表」，還有黃國昌。等等，黃國昌跟誰辯論過？查了一下，一直吹噓自己辯論天下無敵的民眾黨不分區立委候選人黃國昌，唯一公開辯論的紀錄是擔任以核養綠公投的反方，對陣的是最近身價水漲船高但又再度失業的土條哥。

那麼，黃國昌很會辯論的印象到底從何而來？不就黃國昌自己一天到晚邀請那些根本不想理他的人公開辯論。只要對方不理，黃國昌就能自稱，對方怕了、怯戰了，所以黃國昌贏了。他過去說蔡英文跟他辯論，蔡英文會很挫；現在說賴清德不敢回應他的辯論邀約是怯戰。因為大家都不理黃國昌的無意義叫囂，所以黃國昌贏了，是辯論王，就是這麼阿Q的戰法，套句他們柯主席的名言，其實就是不斷喊辯論來墊高自己。

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黃國昌很會辯論的印象到底從何而來？不就黃國昌自己一天到晚邀請那些根本不想理他的人公開辯論。（本報資料照）

但黃國昌真的很會辯論嗎？「太離譜了！太離譜了！」，抱歉，這不是辯論，那是在立法院外對媒體朋友們作秀；去蹭太陽花時站在演講台上口沫橫飛，那是唱獨腳戲，不是辯論；站在質詢台上電官員，那種上對下的質詢也不是辯論，就更別提在自己或館長的直播高談闊論了，可能比公園阿北們對政治鬥嘴鼓還不如。

除了黃國昌自己拿出來講的新生盃辯論冠軍那種三十年前的往事之外，黃國昌根本沒有什麼辯論的實績。對上黃士修那場，真軍不提有誰記得？完全沒記憶點。黃國昌其實擅長的並不是辯論，而是各種政治表演，無論是上對下罵備詢無法回嘴的官員，或是各種場外作秀都是，卸任立委後更喜歡躲在自己的直播間自嗨。但無法忘情的還是，四處找人辯論蹭聲量、墊高自己。

真的有人要跟他辯論時，黃國昌又孬了，不是無視就是理由一大堆。隨便就能舉出三個例子：

第一，年中烏龍爆料陳冠廷投資養豬場有弊案，陳冠廷整理資料清楚說明，邀黃國昌來養豬場看，需要的話也可以直接辯論，黃國昌到現在沒有回應。

第二，王義川找黃國昌辯論，他牽拖說是因為賴清德敢不敢辯，就找一個不分區排名16的出來。奇怪了，你找賴清德辯論跟王義川找你辯論，二者是獨立事件，到底有何關連？去嘴王義川的不分區排名就更奇怪了，所以不分區實質16名沒資格跟不分區第2名辯嗎？如果是這理由的話，大聲說出來阿！如果只是覺得自己這樣沒聲量，那不就正好落實了黃國昌的人設。而且照這邏輯，那蔡英文、賴清德不理你不是也剛好而已？

第三，昔日時代力量的同志小周老師，最近也在找黃國昌辯論，題目也都訂好了，黃國昌也完全沒有要接招的意思。小周老師以前多挺黃國昌，但黃國昌一個華麗轉身就變成白國昌，連自己昔日同志的質疑都不敢回應，扎扎實實的一個怯戰神。

這些按照黃國昌自己的標準，就是「黃國昌怯戰」。憑什麼你黃國昌可以到處指明人家跟你辯論，不理你的話對方就是怯戰；但面對王義川等人找你辯論時，自己不是無視就是扯東扯西，這樣就不算怯戰？不要如此雙標好嗎？當年藍色黃國昌a.k.a邱毅，也是一口答應跟算不上咖的陳致中辯論，他在辯論場上一直被說睏哈星有在怕的嗎？輸贏不論，氣魄猶在。原來說黃國昌白色邱毅，是污辱了邱毅。

如果不敢跟政治立場不同的人辯論也無妨。先前黃國昌不是約吳欣盈要辯論金融改革？恰巧現在兩個人都在民眾黨，群組約一下，上民眾之聲就能辯論了，而且吳欣盈現在是副總統候選人，親自出陣跟不分區立委候選人辯論，應該沒有委屈你國昌老師。反正最近民眾黨欠缺話題以及流量，不如就這麼做，辯論的時候記得開抖內，可能又可以幫民眾黨多募到500萬。可是黃國昌在加入民眾黨後突然就覺得吳欣盈這也很好那也很好，誇到上天了，那個表情就跟聽到柯文哲要讓他當法務部長時「主席謝謝」一模一樣，這辯論的精彩度可能無法讓人期待。

說到底，黃國昌其實就是怯戰神影帝。會的只是作秀跟演戲，把自己演成辯論之神，但其實只是怯戰神。黃國昌不敢在自己的選區選舉，只會不斷的看哪邊有利益哪邊去，某程度上跟柯文哲高度相似，假裝自己直白清高，隨便用連連看就能把人罵的狗血淋頭，自己被質疑時就大喊「我不知道」裝傻。謝謝國昌老師，你的每個動作都讓真軍覺得一路以來對你的評價，簡直是先知。

本文經授權轉載自全面真軍〈怯戰神影帝黃國昌別再用喊辯論來墊高自己〉

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