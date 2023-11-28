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健康醫療網》陸爆7病毒！過年恐攀高峰 羅一鈞：2類人非必要勿前往

根據中國衛健委記者會所提供資料，此波流行病毒包括流感、鼻病毒、肺炎黴漿菌、呼吸道融合病毒（RSV）、腺病毒、新冠病毒、人類間質肺炎病毒等7種病毒，且中國醫療量能吃緊，呼籲老人、幼兒等免疫力較弱者非必要勿前往中國。
健康醫療網

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2023/11/28 11:52

中國北方爆發多種呼吸道病毒，造成醫院壅塞、急診爆滿！衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞27日警示，根據中國衛健委記者會所提供資料，此波流行病毒包括流感、鼻病毒、肺炎黴漿菌、呼吸道融合病毒（RSV）、腺病毒、新冠病毒、人類間質肺炎病毒等7種病毒，且中國醫療量能吃緊，呼籲老人、幼兒等免疫力較弱者非必要勿前往中國。

中國北方爆發多種呼吸道病毒，造成醫院壅塞、急診爆滿！圖為北京一家兒童醫院，孩童病患多到只能在樓梯間接受打點滴。（法新社）

不只小孩中標　全年齡都遭殃

羅一鈞表示，依中國衛生單位公布資訊顯示，不同年齡層分布不同病原體，兒童間以黴漿菌為主，成人需注意流感及新冠。這次公布7種病原體顯示為多原因、多年齡層、多病原體的流行疫情，且隨著氣溫逐漸下降，預估中國整體流行疫情到過年會持續上升處於高峰。疾管署將持續觀察中國疫情趨勢與各類病原體走向，作為過年前後防疫措施的調整參考。

1至4歲幼童：主要感染流感、鼻病毒。

5至14歲孩童：流感、黴漿菌、腺病毒。

15至59歲民眾：流感、鼻病毒、新冠病毒。

60歲以上長者：流感、人類間質肺炎病毒、普通冠狀病毒（非新冠）。

有專家推測過年期間，台灣與中國交通往返頻繁，可能造成國內爆發黴漿菌疫情。羅一鈞表示，現階段黴漿菌疫情仍以兒童為多，成人則不能忽略流感、新冠病原體可能造成的疫情，呼籲民眾注意其他病原體感染可能性。而目前距離過年還有一段時間，疾管署將密切監控並視疫情發展，必要時將加強國內防疫措施。

由於目前中國醫療量能吃緊，各地醫療院所出現「掛號難、就診慢」狀況，疾管署呼籲年長者、幼兒等免疫力較弱者，非必要勿前往中國，以免生病不易在當地就醫，病情有所延誤。如必要前往，強烈建議一定要打過流感和新冠疫苗再前往，在當地也應勤洗手、戴口罩，避免感染。

疾管署持續加強國內外疫情監測，加強機場港埠全面戒備。（疾管署提供）

3類人　須防範呼吸道傳染病

羅一鈞也提醒，國內有3類人得特別防範呼吸道傳染病，包括65歲以上長者、慢性病、以及幼兒。建議民眾到中國前可接種新冠XBB與流感疫苗；在當地務必勤洗手戴口罩。返國若有發燒或急性呼吸道症狀應主動告知旅遊史、接處史等相關資訊，以供醫師及時診斷和通報。另也建議免疫脆弱族群若要前往中國，先把流感、新冠疫苗打好，增加保護力。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 陸爆7病毒！過年恐攀高峰　羅一鈞：2類人非必要勿前往

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