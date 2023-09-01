健康醫療網》日本核廢水能喝嗎？聯合國：氚濃度遠低於全球飲用水限制

食藥署採驗日本進口水產品至今皆未檢測出氚，今年會繼續抽驗日本進口水產品，並對13種水產品加強抽驗，如有異常會立即啟動應變措施。

日本福島第一核電廠24日排放核廢水，引發各國關切與搶鹽潮。根據聯合國國際原子能總署（IAEA）監測顯示，核廢水的輻射水準低於日本限制，更遠低於全球飲用水輻射值標準。我國行政院海水輻射監測燈號顯示，目前台灣周圍海域皆屬安全的正常範圍。多位國際專家學者也表示，日本排放核廢水並不會造成明顯的輻射汙染與食用海鮮的風險。

針對日本排放核廢水，中國官方嚴禁日本所有水產進口，重創日本漁業。圖為築地市場。（法新社）

聯合國監測屬安全範圍 我國跨部會監測因應

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核廢水第一批排放7800噸，預計17天才能排放完畢。日本政府與運營福島第一核電廠的東京電力公司（TEPCO）強調，這些核廢水將經過「先進液體處理系統」（ALPS，又譯多核種除去設備）處理，再行排放大海，與一般核電站排放的冷卻水無異。

IAEA由11位國際專家組成，負責審查福島處理水的放射學特徵與環境監測。聲明表示，排放稀釋廢水的「氚」濃度，約為每公升43－63貝克，低於日本限制的1500貝克，以及低於世界衛生組織（WHO）為飲用水制定的每公升10,000貝可的標準。總幹事拉斐爾格羅西（Rafael Grossi）形容日方所稱的「處理水」可以飲用。

IAEA的報告也說：「原子能源總署承認，排放先進液體處理系統處理水引起了社會、政治和環境關切。但原子能源總署基於全面評估，結論是東京電力公司目前規劃的先進液體處理系統，處理核廢水排放對人和環境的放射性影響微乎其微。」

為了確保海域環境與民眾食品輻射安全，我國行政院原子能委員會與衛福部、農業部、海委會的跨部會合作強化輻射監測作為，執行海水、漁產、環境生態樣品及日本進口食品之取樣檢測，表示迄今檢測結果均無輻射異常，未來亦將持續進行漁產及海水監測。

含氚廢水排放歷史洋流模擬擴散時間動態分析圖（點這裡）

海水輻射監測與預報燈號（點這裡）

經處理的排放水能否喝？ 專家：理論上可以

核廢水包括核電廠機組爆炸後滲入機芯的地下水，以及冷卻機組用的海水。福島核廢水中有2種放射性物質引發關注—氚（tritium）和碳14（Carbon-14）。

那麼經處理的排放水到底能否飲用？曾到福島視察的英國普利茅斯大學環境學教授吉姆史密斯（Jim Smith）進一步說明：「理論上將要被排放的水是可以喝的。」瑞典查爾姆斯大學核化學副教授馬克福爾曼（Mark Foreman）表示，即使大量食用海鮮的人，也僅有極低劑量的輻射。

紐西蘭奧克蘭大學物理系高級講師大衛克羅夫切克（David Krofcheck）表示：「只要放射性同位素被過濾和稀釋到世界衛生組織（WHO）的飲用水限制以下，那我會喝這處理水。」

澳洲阿德雷德大學分子生物學教授湯尼胡克（Tony Hooker）指出：「中韓台灣等全球各國主要的核能設施，都在排放氚同位素到海中，這些亞洲國家放流入海的氚，數量和濃度都比日本還多還高。」

我國行政院環保署「非游離輻射預警機制風險評估小組」主席林基興說：「氚的風險非常小。之所以引起這麼多議論，主因是人們害怕輻射，以為輻射就會有傷害。」

中國官方嚴禁水產品進口 日本海鮮還能吃嗎？

針對日本排放核廢水，中國官方嚴禁日本所有水產進口，重創日本漁業。香港核學會主席陸炳林表示：「現在福島所排放的廢水，除了一些核電站廢水常見的放射性元素，例如氚、碳14之外，還多了許多所謂的『超鈾』放射性物質，比如鈈、鍶、銫。一般的核電廠裡不會排出這麼高毒素的放射物。」

國際環保組織綠色和平（Greenpeace）則在2020年10月發表的自家研究報告中指出，ALPS無法過濾碳14，並指責日本當局隱瞞。

對於碳14的疑慮，IAEA報告引述日方資料指出，人體可能攝入的放射性物質包括碘129、碳14、鐵55和硒79，每年排放的ALPS處理水中，碳14濃度約為2吉貝克（0.002兆貝克），「比自然產生的全球總量低約50萬倍」。預計海產不會檢測出這些放射性物質，它們包含在綜合輻射監測計劃（CRMP）內，總量非常的低。

吉姆史密斯釋疑，氚不會在海產體內積聚，「事實上風險意外的低」。馬克福爾曼表示，此次日本排放核廢水，不會導致海水的現有放射性暴增，即使大量攝取海產，輻射的影響仍遠低於牙科X光與乳房X光檢查。

倫敦帝國理工學院分子病理學系主任格里托馬斯（Gerry Thomas）說：「無論是體積還是放射性，排放的核廢水都只是滄海一粟。沒有證據顯示這些極低量的放射性同位素會對健康產生有害影響。」

我國抽檢日本水產品無異常 將加強監測13種類

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富表示，台灣早在去年就已經建立「氚」的檢測方法與標準，至今採驗52件日本進口水產品皆未檢測出氚，今年還會繼續抽驗日本進口水產品，並對13種水產品監測抽樣檢測氚含量，包括日本海藻、牡蠣、白甘、青甘、海參、章魚、蟹類、沙丁魚、秋刀魚、鯖魚、鮭魚、北寄貝及海鰻。如果發現異常情況，會立即啟動下一步應變措施。

由於歐盟、美國等多數先進國家目前都沒有制定氚的食品現值，所以相對這些區域也尚未出現超標的情況，並且目前科學研究也沒有足夠證據顯示食品中的氚會對人體產生危害，如果監測風險沒有改變，民眾也無須過度恐慌。

參考資料：

福島核廢水：核災廢水與核電廠廢水哪個更可怕？

Fukushima: What are the concerns over waste water release?

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 日本核廢水能喝嗎？聯合國：氚濃度遠低於全球飲用水限制

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