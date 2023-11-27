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自由開講》為長壽早做準備 早篩早治「逆轉腎」

2023/11/27 09:42

◎吳麥斯

國人平均餘命來到八十歲，政府在四十歲後提供免費預防保健，活得越久，大家對健康越重視，但疾病往往悄悄襲擊。最近遇到一名年輕女性患者，得知罹患腎臟病後，以為要洗腎，想到正值青春年華，瞬間感到絕望崩潰，然而，幸好及早發現，僅需透過藥物跟調整生活習慣、定期追蹤，還有機會「逆轉腎」病變。

這樣的個案雖非多數，仍值得引以為鑑，面對腎臟病，很多人第一印象就是洗腎，甚至恐懼就醫，常聽到患者問「我是不是只能一輩子洗腎了？」，事實上，洗腎並非唯一答案，從數字來看，如果台灣約十二％的成年人可能有慢性腎臟病，真正需透析治療的患者僅佔總人口的○．四％，多數診斷為第一至三期的患者，只要在腎臟開始受到傷害時盡早介入，就有機會避免併發症或進展到末期腎病階段。

人生旅程變長，大家期待人生更精彩，重視健康，就要懂得疾病前端預防是人人都要學習並實踐的課題。近年來，腎臟病防治基金會從建立大眾在腎臟病的意識與預防認知著手，經營多場講座與篩檢活動，更向下扎根從校園開始，透過創新的教育遊戲化方式，建立學童正確腎臟病認知，希望能藉此帶回家庭，讓大眾認識腎臟病、打破過往的偏見，並學習為長壽生活及早做準備。

共同建立國人早篩早治觀念，讓患者更勇於求醫，翻轉疾病惡化、告別洗腎終局。（https://www.freepik.com/）

身為醫師，不應侷限於治療，這也是我投身基金會的動力，與團隊投入衛教，讓醫界與政府攜手推動慢性腎臟病照護方案，從末期腎病治療的優化，一路提前到早期篩檢資源完備、共病危險因子族群的預警；隨著時間與疾病需求，也有許多治療選擇上市，有機會延緩腎臟功能惡化，同時避免糖尿病、心血管疾病等併發症，為患者帶來一定程度的改善，讓身邊照護者也能減輕壓力、投入原本工作，提升整體家庭生活品質。

常常大家都抱著「不可能會是我」或「年輕就是本錢」而輕忽前端預防，我們看到台灣透析新發人數每年增加，但二○二○年首次略微下降至一萬二千三百八十一人，相較前一年少約百人，顯示慢性腎臟病防治過廿年來的努力，速度雖緩、卻已見成效。期待將來能有更多資源投入，共建國人早篩早治觀念，讓患者更勇於求醫，翻轉疾病惡化、告別洗腎終局。期待未來不只是腎臟、而是所有代謝性疾病都能被照顧到，帶領社會走向永續健康目標，實踐共好願景。

（作者為醫師、財團法人腎臟病防治基金會董事長）

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