健康醫療網》國外嘗試合法大麻，醫警告：若成癮恐難戒斷 影響一次看

醫師提醒，大麻是具有成癮性的精神活性物質，且研究也發現使用大麻有可能導致憂鬱、躁鬱或思覺失調症等精神疾病。

日前藝人、網紅因持有大麻被逮捕，新聞沸沸揚揚，又再度引起民眾對大麻的關注與討論。醫師指出，歷史記載早在千年前就有人類使用大麻的紀錄，大麻在醫療上當然也有其特殊的功效，好比治療某些頑固型癲癇、為惡體質的病患增加食慾等等，這衍生了所謂的醫療用大麻，由醫師審慎評估必要性之後開立給病患使用。然在，在大麻使用人口之中，佔最大的比例其實是娛樂用大麻。

「娛樂用大麻」帶來good trip？ 成癮恐難戒斷

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臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫師侯育琪說，娛樂用大麻可能可以暫時帶給使用者一些正向的感受，好比開心、放鬆以及愛用者所說的good trip。但在醫療現場以及近幾年國際研究的成果都不斷發現長期使用大麻所帶來的壞處，好比麻駕、大麻成癮、或演變成思覺失調症，對於這些人而言，大麻所造成的負面影響早已遠遠超過其所帶來的娛樂效果，但往往這些人都未能及早發現或做停損。

大麻成癮 常見這些症狀

侯育琪指出，以醫學的觀點來說，大麻成癮者可能出現以下狀況：用量越來越多、對大麻有強烈渴求的感覺、難以繼續擔任本來的學業或是職業角色、對使用大麻以外的事情不再有興趣、在退藥的時候出現戒斷症狀（好比緊張焦慮、情緒低落、失眠、胃口變差、頭痛、腹痛）、出現精神病症狀（如妄想）等。

國外合法化 醫：大麻恐憂鬱、躁鬱或思覺失調症

近幾年來，大麻相關議題在台灣又掀起流行，哈們以及420甚至變成新潮的口號，各式各樣的大麻愛用KOL（key opinion leader，意見領袖）會在社群媒體、YouTube、Podcast上面給予“學弟妹”指導或是上傳使用的紀錄影片。另一方面，隨著泰國將大麻合法化，近年特地去泰國吸食大麻的台灣人越來越多，甚至網路上就可以看到出國使用的心得。

出國旅遊難免會想嘗試新鮮事物，但身為成癮科醫師，對於那些未曾使用但已經準備要去大麻合法化國家做嘗試的“麻瓜”，還是必須提醒，大麻是具有成癮性的精神活性物質，且研究也發現使用大麻有可能導致憂鬱、躁鬱或思覺失調症等精神疾病。如使用者發現自己有成癮傾向，請尋求協助。國內有多家指定藥癮治療機構，衛福部亦有推動「藥癮治療者就醫費用補助方案」協助有需求的民眾使用。

出國旅遊難免會想嘗試新鮮事物，但身為成癮科醫師，對於那些未曾使用但已經準備要去大麻合法化國家做嘗試的“麻瓜”，還是必須提醒，大麻是具有成癮性的精神活性物質，且研究也發現使用大麻有可能導致憂鬱、躁鬱或思覺失調症等精神疾病。（路透社）

「大麻」台灣未合法 切勿嘗試惹麻煩

侯育琪最後仍要再次提醒，台灣的毒品危害防制條例目前仍將大麻列於第二級毒品，違者需要負擔相對應的法律處置，使用者應特別注意，避免惹上大麻煩變成bad trip。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導 國外嘗試合法大麻，醫警告：若成癮恐難戒斷 影響一次看

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