健康醫療網》思覺失調有藥醫！長效針劑穩定控制，創3贏、降4風險

高雄市立凱旋醫院呼籲思覺失調症患者提早治療以減少腦損，透過長效針劑的治療，亦能回復正常的社區生活。

幸福的滋味是什麼？安安是一名思覺失調症病友，國中時期開始出現幻聽、幻覺症狀，漸漸造成朋友遠離、社交退縮、只能待在家，想要好好地治療和吃藥，但身體卻聽從耳邊誘惑「不要吃藥、把藥丟掉」的聲音，結果導致病況加劇，甚至需多次住院治療。幸好，安安在發病20多年後接受凱旋醫院的全方位專業照護和長效針劑治療，終於像正常人一樣享受洗車工作帶來的自我價值感，從起初的一天5輛車進步到現在20輛，未來更朝老闆日洗40輛的目標邁進。安安說，能用自己賺的錢，包給爸媽紅包，在每月回診返家時買一杯最愛的珍珠奶茶，「就是最幸福的事」！

凱旋醫院打造台灣精神醫療新樂園，呼籲大眾正確認識思覺失調症。（資料照）

不是中邪，也不是發瘋！思覺失調症起源「大腦生病了」

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高雄市立凱旋醫院周煌智院長表示，思覺失調症是一種因為「大腦生病了」，造成思考能力與知覺功能失調的精神疾病，在台灣的病友預估14萬人，盛行率約0.6％。許多人對於思覺失調症有「中邪、發瘋」、無法治療等錯誤觀念和異樣眼光，其實，思覺失調症病友只要透過及早發現和勇敢就醫，有機會跟正常人一樣正常工作和生活。

社區精神科徐淑婷主任表示，思覺失調症依病程發展可分為「發病前」、「潛伏期」，以及較嚴重的「活躍期」和「殘餘症狀期」，每一時期的主要表現症狀不盡相同。「發病前」通常沒有或只有少量症狀；「潛伏期」症狀以工作和社交能力減退、失眠、多疑、情感淡漠等負性症狀主；「活躍期」有較明顯的正性症狀，像是幻覺、妄想、語無倫次、躁動不安、思想紊亂等；至於「殘餘症狀期」，除了正性和負性症狀加劇，認知和情感功能也會嚴重衰退，記憶力與判斷力差、情緒容易焦躁易怒。

高雄市立凱旋醫院周煌智院長表示，思覺失調症是一種大腦生病了的精神疾病。

保護大腦，及早介入且持續治療不間斷是關鍵！

思覺失調症的每一次發病都會對大腦造成不可逆的損傷。反覆性急性發作，不僅病友本身症狀更嚴重，因大腦結構改變引發早發性失智的風險增加，失序的行為容易造成家庭與親友關係緊繃和衝突，社會醫療支出也會隨之增加，甚至因病友多在青壯年發病，導致整體生產力受到影響。

研究顯示，思覺失調症病友是所有重大精神疾病中，就醫和用藥規律性最差的族群，出院半年未按期回診的比例約2成，未規律用藥者高達近6成，且隨著中斷時間越長，病友再急性復發與住院的比例也越高。如何提升思覺失調症的用藥順從性？徐淑婷主任表示，藥物治療如長效針劑、主動社區治療、認知與行為治療等，都是研究證實有效、值得發展的方向。

長效針劑治療思覺失調症 政府釋2利多、共創醫病社會3贏、疾病風險4降

社區精神科鄭塏達醫師表示，思覺失調症治療藥物有口服和針劑兩種，為了提升病友用藥順從性、降低因忘記或故意不吃藥的情況，國際與國內治療指引皆建議優先考慮長效針劑。政府對於長效針劑的醫學成果也予以肯定，並多編列逾27億元預算，鼓勵臨床醫師將長效針劑列為治療思覺失調症等精神病病友的優先選項之一，同時給予配合醫師多獎勵點數。希望可以在長效針劑和社區照護等各種精神醫療資源的結合下，可望締造病友、家庭和社會「3贏」，並且幫助病友「降低4大風險」，包括：4成急診、6成住院、約6成4的半年內再住院，以及4成死亡風險等風險。

鄭塏達醫師表示，思覺失調症不止關乎病友個人。病友穩控病況，回歸正常生活，重返學業與職場，成為社會的重要生產力，也能找到自我價值感、尊嚴和自信。家人與病友間可以因照護衝突減少，心情多一份輕鬆自在。社會則能因病友少復發、少住院，整體醫療支出也可望降低，同時增進大眾對於思覺失調症的正確認識，予以溫暖和關懷，建構更友善和諧的關係。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者曾正豪 思覺失調有藥醫！長效針劑穩定控制，創3贏、降4風險



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