自由開講》一位理智穆斯林之聲

Ismail Haldi

10月7日，一個星期六早晨；星期六是猶太傳統中一週之中的神聖之日，那天恰逢猶太教節日妥拉節（Simchat Torah），這時位在以色列南部與加薩接壤的猶太社區突然遭到恐怖分子襲擊。

在這次的襲擊中，哈瑪斯（其全名為伊斯蘭抵抗運動）殘酷地殺害了1,400多人，並俘虜了240多名人質到加薩，其中包括婦女、孩童和長者。這毫無疑問地是以色列史上最可怕的攻擊。

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哈瑪斯在10月7日突然對以色列發動數年來最大規模攻擊，造成重大死傷。（AFP）

但這也是對伊斯蘭教及其原則的背叛。伊斯蘭教中沒有任何人事物是會合理化這樣可怕的攻擊。伊斯蘭教作為一個神聖的宗教是譴責暴力和恐怖主義的。而且，在我們的世界觀中，神聖的《古蘭經》肯定對所有先知的完全信仰。正如《古蘭經》伊姆蘭的家屬章（Ali Imran）第84節所述：「我們確信真主，確信我們所受的啟示，與易卜拉欣（亞伯拉罕）、易司馬儀（以實瑪利）、易司哈格（以撒）、葉爾孤白（雅各）和各支派所受的啟示，與穆薩（摩西）、爾撒（耶穌）和眾先知所受賜於他們的主的經典，我們對於他們中的任何人，都不加以歧視，我們只歸順他。」

此外，關於殺害無辜人民的問題，《古蘭經》中的夜行章（Al-Isra'）第33節很清楚地說道：「你們不要違背真主的禁令而殺人。」甚至還是抓捕婦女，不論她們是伊拉克辛賈爾的亞茲迪人，還是以色列尼爾奧茲的猶太人，這在伊斯蘭教中都是絕對禁止的。哈瑪斯顯然地違反了伊斯蘭教。

因此，這是我要給哈瑪斯的訊息：你們背叛了伊斯蘭。你們在你們所殺害的那些無辜靈魂之血上舞動。哪一種伊斯蘭教允許以宗教和上帝之名濫殺無辜之人？哪個宗教允許屠殺手無寸鐵之人？你們用那些手無寸鐵受害人的頭骨來建立你們的榮耀。在審判日上，你們將如何面對真主阿拉？你們會對祂說什麼？你們會說那些社區中的猶太人都是異教徒和無神論者嗎？你們會說他們不是神的僕人嗎？我現在就告訴你們：到那一天，你們會咬破手指，但沒人幫你們！在那一天，所有無辜的受害人都會站在神的面前說：主啊，他們因為我們有什麼罪過而殺害我們？因為我們犯了什麼罪而屠殺我們、讓我們滲血、使我們的孩子成為孤兒、讓我們的婦女喪親、驅散我們，及剝奪祢賜予我們的生命？

我呼籲伊斯蘭機構：你們難道沒有看到哈瑪斯殺人犯是如何在無辜人民的血上舞動著嗎？他們有什麼權利使他人濺血？他們依據什麼律法來否定他人性命的尊嚴？你們知道哈瑪斯難辭其咎。你們知道他們篡改了真理、扭曲了宗教、濫殺無辜，以及背叛了他們的榮譽。他們扭曲了天國的律法，《妥拉》、《福音書》和《古蘭經》的律法。 你們必須站出來說話。面對以伊斯蘭教之名所犯下的罪行，並還同時以殺戮為樂，分發糖果，希望消滅猶太人，這樣保持緘默是不能被合理化的。

我也要向那些自稱奉行智慧和頒布教令的人說：沒有你們的教令、保證有天堂處女的誘惑和承諾，年輕人不會尋死，也不會憎恨生命。你們以伊斯蘭教之名所頒布的教令只是將暴力、謀殺和自殺合法化而已。

10月7日所發生的事件不是一場政治衝突，而是以伊斯蘭教為名發動的一個駭人的恐怖攻擊。然而，我向你們保證，以色列將繼續採取一切必要的行動，將俘虜安全地帶回家與家人團聚，保護其公民並摧毀哈瑪斯的能力。世界必須理解的是：以色列並不是和巴勒斯坦人作戰。巴勒斯坦人不是以色列的敵人。如同哈瑪斯組織章程所呈現的，我們的敵人是哈瑪斯和其對以色列的惡毒仇恨。以色列一直致力於透過直接和誠實的對話，來實現持久、勇敢的和平，正如《古蘭經》在蜘蛛章（Al-Ankabut）第46節中所呼籲的那樣：「除依最優的方式外，你們不要與信奉天經的人*辯論。」（*猶太人和基督徒）

我向真主阿拉祈禱，願此成真，阿們。

（作者為貝都因裔以色列人，同時也是以色列外交部第一位貝都因裔外交官現任以色列駐土庫曼大使）

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