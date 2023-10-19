自由廣場》以色列「戰爭內閣」的啟示

◎ 姚中原

雖然外界認為是因「情報失靈」、「情報政策錯誤」造成以色列輕易就被「哈瑪斯」從陸、海、空各方同時突擊，以致軍民傷亡慘重；但以色列政府能在短短四天內，立即成立「戰爭內閣」應變，並成功扭轉戰爭局面的戰略作法，仍值得借鏡。

以色列七日遭受加薩走廊「哈瑪斯」激進組織大規模的軍事入侵，數十處城鎮被滲透進入大肆屠掠，造成千人以上傷亡、數百人被俘虜；為了反擊巴勒斯坦恐怖份子「哈瑪斯」的血腥突襲，以色列總理納坦雅胡和在野黨「民族團結黨」黨魁甘茨於十一日共同發表聯合聲明，宣布國家即日起成立「戰爭內閣」，以有效因應對哈瑪斯展開作戰行動的態勢。

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以色列戰爭內閣成員，除了納坦雅胡、甘茨和國防部長葛朗特三人之外，曾任參謀總長的埃森科特和戰略事務部長的德默爾也擔任觀察員。依據上述聯合聲明的內容，在此次戰爭期間，任何法案或政府支持的動議若與戰爭無關，將暫時不會推動。

所謂「戰爭內閣」又稱為「核心內閣」或「戰時內閣」，是指國家面臨戰爭來臨或遇有重大國家安全事變而需要緊急處理時，由政府最高領導人指定三至五位重要核心人士組成戰時內閣，以負責戰爭時期進行的全部決策與責任；此種類似緊急政府的臨時組織，一旦戰爭結束後，即還政於民並回歸平常政府。

二次世界大戰時期，英國受到德國軍隊的強力威脅，執政的保守黨在平民院享雖有明顯多數席位，但當時的邱吉爾首相為了團結朝野政黨共同抗敵，便出面邀請保守黨、工黨和自由黨的三黨領導人共同組成「戰時大聯合內閣」，以利快速做出決策暨應變作戰，此為歷史上「戰爭內閣」的著名實例。

以色列是施行多黨政治的內閣制國家，當前主要政黨有利庫德集團（Likud）、民族團結黨、工黨、未來黨、宗教錫安黨、阿拉伯聯合黨和猶太人家園黨等，現任總理納坦雅胡屬於利庫德集團。由於多黨林立，政黨競爭激烈，政府運作常以「聯合內閣」型態出現，因閣員眾多且來自不同黨派，遇國家有重大緊急事故時，政策議決常費時緩慢，難以迅速有效的應變。

此次首相納坦雅胡成立「戰爭內閣」是以色列政府近數十年來極為罕見的政治作為，顯示哈瑪斯突襲並攻擊以民的殘暴程度，是自二次世界大戰時期的猶太大屠殺以來所未見，致以色列朝野所有政黨都無法忍受。簡言之，以色列雖然政黨林立，但各政黨皆能體認「國家已遭遇重大生存危機，全民必須加強團結一致對外」的迫切，於是響應「政黨休戰」的號召並支持政府成立戰爭內閣。

以色列國土面積不到台灣的三分之二，人口也不到台灣的一半，更沒有海洋和山脈作為天然屏障，但過去五十年來，以色列面對任何外敵入侵，仍贏了每一場戰鬥。以色列人有強烈保衛國家和團結抗敵決心、軍事技術創新、作戰決策快速，以及「不對稱作戰能力」的努力研發精神，都值得台灣借鏡。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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