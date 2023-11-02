自由開講》《香山論壇釋放戰爭警訊，臺灣應即刻強化戰備》

Arthur Louis

近日，中美雙方正積極籌備在11月份舉辦拜習會，該會議若能如期召開，看似可緩解兩國間的緊張局勢，但事實上，兩國軍隊間的緊張關係仍在升溫；這可從本周在北京召開的香山論壇看出端倪。

張又俠於香山論壇的強硬發言

在烏克蘭和加薩相繼爆發戰爭衝突的背景下，中共軍委副主席張又俠在香山論壇開幕主旨演說中暗批美方，指出霸權與冷戰思維不得人心，「個別國家」始終抱持「你輸我贏」的零和思維，信奉弱肉強食的叢林法則，大搞拉幫結派的集團政治，推行單邊主義，使世界充滿戰爭陰霾與人道災難。張又俠接著警告美方「不能在重大敏感問題上故意挑釁添亂」，強調台灣是中國核心利益中的核心，「一個中國原則」是國際社會的普遍共識，無論誰想把台灣以任何形式從中國分裂出去，「中國軍隊都絕不答應、絕不手軟」。

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中共軍委副主席張又俠。（路透資料照）

拜習峰會無助改善美中軍事困境

今年初開始，如美國總統氣候問題特使克里，美財政部部長耶倫、國務卿布林肯等均相繼訪華，輿論普遍認為白宮高官接連訪華，象徵美中關係正逐步「解凍」，而拜習會更有望成為改善美中關係的平臺，但從張又俠香山論壇的發言中，可看出這種改善尚未觸及軍事領域：美國希望恢復與中國的軍事關係，但遭遇了中方的拒絕和忽視。美國國防部的副助理部長蔡斯（Michael Chase）上周更在大西洋理事會（Atlantic Council）的一次會議上表示表示，美方提出的多項軍事對話提議均遭到拒絕，包括開展例行年度對話和高級領導人接觸；當前中國已降低與美國政府的防務對話級別，幾乎切斷了這些溝通管道，以回應美國對台灣的軍事支持。

而中共對抗性的軍事姿態，例如頻繁以危險方式攔截美國飛機和軍艦，更引起了美國的嚴重關切，美國官方希冀需要加強溝通以避免對抗，而中國則認為共軍的所有行動都是為了回應美國在台灣問題上的挑釁，並且屬於捍衛其領海、領空正當權利的合理行為。

台灣的地緣政治位置、潛在威脅與盟友

台灣位於國際社會抵禦威權主義擴張的前沿；然而，美國對烏克蘭和以色列的軍事支持占用了其主要資源，這引發了對台灣在此時面臨中國攻擊的擔憂；中共已公開展示其奪取台灣的意願，宣稱要完成「中華民族的偉大復興」，同時年來已多次演練兩棲登陸和進行飛彈試射，美國目前的重心在烏克蘭和以色列，這使習近平可能利用此寶貴機會對台灣發動軍事攻擊；目前中國可能等待美國的軍事庫存進一步耗盡，然後才針對台灣行動。

一旦中國對台灣發動攻擊，美國可能會組成聯盟，爭取日本和南韓等國的支持，但這種聯盟有其內在的不確定性：中國的行動可能危及日本，因為中國的封鎖行動可能侵入日本領空、領海，並危及日本的海上生命線，將日本捲入衝突。然而，南韓可能不會直接參與軍事行動，因為南韓的首要目標是遏制北韓攻擊。南韓的軍事力量主要集中在地面部隊，並不是海軍和空軍，這使得南韓協助台灣的能力有限，南韓的參與可能引起中國的嚴重報復，並可能導致北韓介入。

臺灣應即刻強化戰備，應對戰爭威脅

當前戰爭威脅迫近，台灣的命運關乎亞洲地區的權力平衡與自由世界的和平穩定；而美國及其盟友的角色雖重要，但仍有潛在風險和脆弱性，例如美國的軍事儲備可能在烏俄戰爭及以巴衝突耗盡，美日韓三國同盟中的韓國可能為預防北韓攻擊而延遲加入戰爭，對此，台灣應即刻強化戰備，以應對潛在的戰爭威脅。

（軍事研究人員）

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