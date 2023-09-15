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自由廣場》兩岸組邦聯?不如新加坡先試行

2023/09/15 05:30

◎ 洪昱睿

新加坡前外交部長楊榮文在「亞太千里論壇」上聲稱，兩岸的時間不在台灣這邊，台灣不該作為美國的棋子，美國不會幫助台灣反抗中國侵略，他甚至建議，兩岸即使不統一，卻可組成「中國人邦聯」。

必須嚴厲地指出，楊榮文此舉是新加坡「華人政客」群一貫「撈過界」、「別人的孩子死不完」的惡劣政治操作！台灣與中國的關係幾時輪得到在南洋偏安「華人政權」國家的說三道四？新加坡開國總理李光耀與我國前總統蔣經國友好，請求我國代訓該國「星光部隊」，卻在蔣去世後，開始自以為可指揮台灣人要不要和中國統一，簡直莫名其妙！

台灣也好，中國也好，都不是單一民族國家，「中國人」、「中華民族」都是統戰用語，即使是新加坡，也只有約四分之三人口是所謂的「華人」，比照楊榮文的謬論，不如在新加坡進行民調，看看有多少新加坡公民認為該國應該和中國組成「中國人邦聯」？如果新加坡民調通過，再來說嘴台灣。

舉最簡單的例子，美國、英國有相同的民主基因，有歷史和血緣的部份重疊，更是最緊密的傳統盟友，但人家可有組什麼「邦聯」？沒有! 各自獨立，互相呼應。反觀台灣和中國，不但制度、價值觀截然相反，彼此更缺乏互信，這是要怎樣共組「邦聯」？中共一向反對外國勢力「粗暴干涉中國內政」，楊榮文正在干涉中，中共怎麼充耳不聞？

（作者從事語文工作）

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