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自由開講》吹捧與操控的香港 已不再是香港

2023/11/01 13:17

◎Nathan

上週三香港特首李家超發表其上任後第二份施政報告，報告以「拼經濟謀發展，惠民生添幸福」為主題，凸顯港府擔憂經濟最真實的應對策略，在整體環境圍繞在中共當局所設下的「國安法」枷鎖中，相信香港人都看透手腳，無奈同時也「冇所谓」。

上週三香港特首李家超發表其上任後第二份施政報告，報告以「拼經濟謀發展，惠民生添幸福」為主題，凸顯港府擔憂經濟最真實的應對策略。（法新社）

港府公布數據表示，香港疫後開放至今，經濟復甦明顯成長，特首李家超10月表示：「香港『引進重點企業辦公室』吸引多間重點企業來港，帶來初期的投資。『搶人才』計劃持續增加，一系列唱好香港經濟云云」。

惟歐美日等跨國駐港「外資」公司在香港佔比明顯下降，已逐漸由「中資」取代；在大量人民幣挹注與施行「港幣－人民幣雙櫃台模式」交易之下，港幣逐漸邊緣化，「毛澤東」將成為香港「大莊家」；多家企業面臨人才大量流失且持續性「招唔到人」；北京當局頻對香港發行國債，隨時準備「為國奉獻」。港府各項經濟吹捧，使得香港自由經濟主體性在中共操控下走向消失。

在「愛國」屋頂下，施政報告開宗名義對外部勢力干預香港事務予以警告，並重申要警惕「軟對抗」，同時配合人大決議在港成立貫徹「愛國教育」宣揚「愛國文化」相關機制。鄭重預告《基本法》第23條的立法，在民主與專制糾纏多年之下，也徹底淪陷。

中共與港府狼狽之下，新選舉體制保留戲弄民主派的手法，「愛國」多重審查的趕盡殺絕，絕對多數建制派掌控大權，第七屆區議會提名正式結束，香港民主黨宣佈「無人參選」，香港的民主選舉也正式宣告結束。

「港版國安法」，破壞「一國兩制，高度自治」，損害香港司法獨立，控管人民自由，民主已不再是民主，香港已不再是香港，她已被迫成為北京當局用來對外連結的代理人。

博士生

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