自由廣場》逢大選必擾 國內外張狂的雜音！

◎ 吳哲文

近期，由於總統大選投票日的逐漸接近，可預期的是，台灣內外的各方勢力、乃至於與台海和平議題有關的各個國家，或多或少，都想要透過一定的方式，對台灣與台海和平議題來發表意見，除宣示自身立場外，同時也試圖發揮影響台灣民意的效果。

不過這些動作做得好不好看、內容又是否真的對台灣人的公共利益有正面幫助，則又是另一個問題。例如，高科技富豪馬斯克近日受訪：「台灣與中國的關係，就如同夏威夷之於美國」、及「台灣就是中國的一部分，但台灣卻執拗地不願意承認」等悖於歷史事實及台灣人自主意願的發言，遭到含台灣在內的多國各界人士撻伐，不管他的發言是出於什麼動機，都是自作自受。

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而新加坡前外長楊榮文的「台灣與中國合組邦聯論」，或許以新加坡執政黨的角度來看，是面面俱到的方案，但這樣的主張不僅沒有考慮到「中國當局在面對圖博（西藏）及香港的事案時，根本沒有什麼信用可言」的歷史事實，以一般台灣人素樸直率的角度來看，更有「死道友不死貧道」的意味，很難不引起台灣人的反感；更別提以上這些發言，就算不是受到中國直接唆使，其主張也是明顯有利於中國、而對台灣相當不利的問題了。

用較長的時間尺度與架構來講，這些來自外國的發言，其實也就是中國當局試圖炮製輿論、影響台灣人在二○二四年大選所作選擇的其中一環，甚至可以這麼說，中國當局或明或暗奧援在野、致使民進黨戰敗的二○二二年地方選舉後，就已持續展開以操弄和戰恐懼為主軸的新一波宣傳謀略。而台灣內部從在野藍白等黨公職的言論、親中媒體的報導，到多位學者發表所謂反戰宣言，都不乏隨中國宣傳起舞的情況；在總統大選的候選人方面，郭柯二人的親中路線固然已無庸置疑，不過原本所謂兩岸論述深受馬英九一派影響、光譜較近於紅統一側的侯友宜，近日訪美的外交政策主張，儼然有著類似蔡英文路線的「另類繼承者」，同時卻也埋藏著反美疑美的餘音，主張游移不定的情況，更有眩惑台灣人的危險。

二○二四年總統與立委大選，可以說是決定未來台灣至少一個世代發展路線的關鍵十字路口，在國際抗中格局已逐漸確定，而中國當局在持續對外張狂的同時，經濟全面衰敗與黨政高層內鬥等惡的事態，也已經是明確可見的情況下，要做出什麼樣的選擇，其實並不是那麼困難，面對如此重要的關卡，台灣人宜摒除中國黨政當局協同台灣內外各方親中人士所製造出來的雜音，「心頭掠乎定」，並且無畏於中國的恫嚇與虛張聲勢，為自己、也為台灣的未來，做出正確的選擇。

（作者從事服務業、兼業作家）

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