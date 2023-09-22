自由廣場》香港金融形勢漸險惡，台商須自保

◎ 李廣智

加拿大智庫「菲沙研究所」十九日發布「全球經濟自由度二○二三年度報告」，新加坡取代香港榜首位置。報告指，由於香港司法獨立受損、軍事干預司法（軍事指警察及國安部門）、中國在港又增加措施限制聘用外國人及增加經營成本，造成香港掉出榜首的原因。

中國與香港政府當然並不意識到自己的錯誤，反而變本加厲。中國外交部近日要求駐港的各國領事於一個月內提交所有職員之個人資料。目的是讓他們長期處於恐懼，而無法協助在港之本國國民，或逼迫他們撤離香港。外國資金或駐港企業目睹如此形勢，必定加快逃離香港。加上一名居港俄羅斯人被發現透過在香港的空殼公司，走私大量美製軍用OLED微型顯示屏到俄羅斯，可用於步槍瞄準鏡、夜視鏡、熱像儀和其他武器系統。這名俄羅斯人擁有香港身份證，且能大量進口軍民兩用產品，背後必有香港政府參與，且涉及大量金錢流動，可以肯定必有香港大型銀行參與。

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美國正想方設法盡快結束俄烏戰爭之際，發現香港是中俄軍火走私的中轉站，必對香港施予嚴重制裁，除了高科技產品的出口限制之外，更有機會對香港銀行進行金融制裁，以切斷俄國金流，嚴重更可能會切斷港幣與美元的聯系匯率。香港受中國經濟不景氣的影響，加上美國的制裁，必定成為一個國際孤島。

最後呼籲赴港經商的台灣人，如能力許可應盡快結束香港業務回到台灣或前往他地東山再起。當香港銀行被制裁後，其業務自然無法經營，資金也會化為烏有。如果不小心與俄國有關公司有業務或金錢往來，隨時會招致無妄之災。萬一在港台人發生意外，台灣政府未必有能力支援，若連其他國家之領事職員面對中國的壓力都無能為力而只能發出旅遊警示，更何況台灣？

（作者是整理師、香港籍）

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