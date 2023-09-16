自由廣場》拜登「中共無力攻台論」穩定信心

◎ 雷顯威

針對中國可能侵台的問題，美國總統拜登日前明確宣告，在中共總書記習近平忙於處理內部重大經濟問題之際，目前將無力進行侵台行動。無獨有偶，國台辦近日出台「福建對台範區二十一條文件」，擴大對台優惠，鼓勱拉攏台胞到福建購房置產與就業。中共重施「和戰兩手策略」，其實是間接驗證拜登的上述談話。

對中共而言，戰爭拿不到的利益好處，不如透過另一手和平「統戰」方段達成，且代價更小。眼下既不利於對台動武，統戰此時出招，毫不意外。

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中共是否發動戰爭侵略台，當然不是拜登說了算，但以美國目前獨霸全球的領導地位，美國總統每天接觸各種情報資訊，無論是透過美國的科技能力，或從軍事、外交、經濟等不同層面的彙整，拜登掌握的情資顯然優於各國，其發言必有所本。

此外，筆者認為，另一個更重要的外部因素就是國際情勢的改變，今日中國在全球的處境，已非習近平十年前上任的態勢。特別是拜登近年在外交採取「合縱連橫」戰略，結盟民主國家，連印度、越南也拉攏，不僅鞏固北大西洋公約組織；在印太地區，美日韓菲、澳洲、印度等國的「聯合陣戰」也在串連，對中共形成包圍網，對有意出兵台灣的習近平形成新的嚇阻，對於攻台行動所須付出的代價，習自然必須有更謹慎的考量。

拜登「一錘定音」的發言，有助平息國際炒作台海兵凶戰危的氛圍，穩定全球企業到台灣投資的信心，同時也讓國內炒作「戰爭與和平」，圖謀政治利益的政客們閉嘴。台灣當然並非就此高枕無憂，反應把握契機，強化國力、深化民主，從而連結並累積更多國際的認同與支持。

（作者是資深媒體人）

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