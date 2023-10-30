自由開講》個人利益不得凌駕國家安全之上

◎辛悅航

近日媒體與網站報導馬文君委員與黃征輝的洩密案，馬文君委員與郭璽互告毀謗罪，郭璽又告了好多幫馬文君護航的人，沸沸揚揚熱鬧不已，真是令人眼花撩亂，這熱門的議題就是為選舉操控，為個人利益、為政黨利益，不顧國家安全、國家形象，個人的利益計算，政黨奪權的陰謀，醜態畢露，完全超越了國家利益之上，這是台灣的悲哀。

因為馬文君的洩密案，本案剛開始時，各種幫馬文君護航，又出賣馬文君的黃征輝突然躲起來了，整個焦點卻都在馬文君身上，而忽略了郭璽直播曾提出來賣台的集團，他認為的成員，張競、王志鵬、黃征輝還有李喜明等，都悶不吭聲了，而且馬委員與郭璽互告的新聞裡，馬委員説什麼賣台四人組，郭璽對他們的指控非常不公平，李喜明不予回應，並説會真相將大白，從過往到現今的新聞報導中，仔細的推敲，隱約的看到了這些人真的是有相互關聯的，而且郭璽已經指名道姓，可構成嚴重的毀謗罪，然這些人對保護自己的名節，心虛的都不敢提告，很顯然有某些問題！

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近日因潛艦國造洩密案，前海軍顧問郭璽（左）槓上國民黨立委馬文君（右下），郭璽更扯出馬文君背後一眾「賣台」集團！（擷取自YouTube）

由於關係國家安全，這些人的關係必須要好好釐清，根據各項新聞媒體報導，首先黃征輝自爆説他是荷商的軍火商，也是馬文君的軍事顧問，很顯然讓人直覺，就是運用立法委員的力量，意圖獲取國軍建案的龐大利益！並且大言不慚通匪言論，是完全置國家安全於不顧的謀利者！

再談張競，跟黃一樣曾擔任馬委員的軍事顧問，郭璽直播罵他，而且指控他洩漏飛彈陣地給對岸，希望張競可以出面說明清楚。

王志鵬未擔任過潛艦副長、艦長，海軍生涯潛艦歷練稍不足，是否有有挾怨報復之嫌有待釐清！

郭璽說李喜明的書不是他寫的，新聞上説：黃征輝解釋說有與李討論過，可見李跟黃兩人關係密切，直到今日李喜明均未澄清書到底是不是自己寫的，另外馬委員反擊郭璽，還幫李總長抱怨賣台集團的不平，這些關係已經遭人質疑，真是有損上將之格！

這些錯綜複雜的關係終於慢慢連起來了，研究分析，包括了：有謀取軍火利益之嫌，沒能拿到就極盡破壞手段，有配合委員洩密之嫌，有與敵意念相通，誤導國人視聽之嫌，有利用兩黨對立嫌隙，謀取不當利益之嫌，這些謀取利益的衝突，郭璽揭露的賣台集團，已露出冰山一角，這不也是李前總長自己說將會真相大白嗎？請黃征輝出來說明， 一定會真相大白！

（自由業）

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