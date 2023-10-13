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自由開講》一場說者無意，聽者有心，「搞」出來的潛艦紛爭

2023/10/13 11:19

諸葛風雲

最近潛艦國造的議題既是熱鬧，更是喧囂不已。這場風波並未隨著「海鯤軍艦」的下水而止息，反而愈演愈烈，甚至讓臺灣首艘國造潛艦，躍身成為政治工具。

這兩天，戰鬥藍全體參選人聲援南投馬文君委員，而中廣董事長趙少康更是發表「戰鬥藍共同政見」，要求偵辦潛艦案；另10月12日民眾黨黃珊珊女士在臉書發表「國家利益高於政黨利益」一文，力挺兄長黃曙光，更拉高了分貝與層次。不過，仔細思量，或許這只是說者無心，聽者有意的一場意外插曲。

紛爭導因於9月26日媒體報導中一段「有一個立委一直在搞」，隨後馬文君委員9月28日就在臉書發表「影射的殺傷力最強」一文，同日緊接著麻將最大黨黨主席郭璽博士在直播平台公開爆料，指「馬文君委員，就是那位把我們國家建造潛艦資料送到國外的人」；自此便展開一波波藍綠雙方攻防戰，其手段與方式喧鬧至極，令國人嘆為觀止。

潛艦國造的風波並未隨著「海鯤軍艦」的下水而止息，反而愈演愈烈，甚至讓臺灣首艘國造潛艦，躍身成為政治工具。（本報資料照）

既然起因於「搞」字，我們應先把「搞」弄清楚。首先，依教育部《重編國語辭典修訂本》的解釋，「搞」：動做、從事，如：「搞砸」、「搞好」、「搞笑」、「搞社團」。顯見「搞」字，屬於中性用字，例如在軍中，吆喝同僚晚上聚聚也常說「搞一下」或「小搞搞」；形容某位同仁辦事能力強，會說「有他就搞定了」；當然也有如邱部長日前說：「潛艦國造搞到這種地步，國防部不樂見」，此處的意思是「演變」，也無他意。

中華文字博大精深，意義深遠且富有層次，關鍵在於安居何心，何意解讀。我們再來思考，最近媒體報導「黃曙光跟郭璽在亂搞，把潛艦搞出來了」，結果竟然創造出首艘「國造潛艦」，「亂搞」這兩個字是肯定？還是揶揄？又或是神蹟呢？「有一委員一直在搞」，一定是破壞嗎？還是監督要求？

不同的解讀，導致藍綠各取所需，引發了近日的紛爭，成為現任立委、候選人的大混戰，甚至牽扯前艦長黃征輝、馬委員前辦公室主任楊國樑、空軍通信設備採購案前參謀長被叫到辦公室、荷蘭軍火商等意外內容，這些都不是各方所能預先想到的結果。

本次意外紛爭可讓選民從中檢視各方候選人的國家忠誠度、問政能力及個人素質；同時也可藉此檢視政黨在國家安全的立場和支持力道。而這場說者無意聽者有心「搞」出來的潛艦紛爭，看起來短期內還不會結束，但我們衷心期盼，「插曲不要變成主旋律」，黃曙光一生懸命「搞」出來的海鯤軍艦，在未來能夠順利通過港測、海測，巡曳海疆、護衛家園。

（大學助理教授、軍事部落客YouTuber）

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