自由開講》李克強之死與習近平的猜疑

康駿銘

李克強突然因「心臟病」猝死，終年僅不到70歲，以中共領導階級的醫療照料、加上過往李克強並無傳出健康問題而言，李克強突然死亡的真正成因，引起外界質疑，甚至連中國國內民眾也並不相信官方的說辭，中國網路社群更流傳在李克強死前一天已經先寫好了訃聞，令更多人認為李克強很有可能是「被賜死」的。

筆者並不認為李克強是自然死亡，也有理由懷疑被消失的秦剛、李玉超、李尚福等，甚至胡錦濤是否還在人世上。畢竟，高官突然消失、死亡、自殺的情況，在極權中國並不罕見。再看看當年香港有多少示威者離奇死亡或失蹤，被官方以「無可疑」草草作結，同時暗中封鎖消息、阻止追查，「被自殺」從來不是空穴來風，而是獨裁者清除異己的慣用手段。

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李克強突然因「心臟病」猝死，終年僅不到70歲。（REUTERS）

不過，李克強在位期間已是相當弱勢，早前退下火線後，政治能量自然更是如風中殘燭，也非如同火箭軍將令般握有「槍桿子」，理論上對習近平並無太大威脅。然而，沒有比較，沒有傷害。李克強雖然什麼能才，但在習近平作繭自縛造成的經濟崩潰中，李克強經濟學受到了一定的追捧，而當時也一直傳出「李上習下」的呼聲，難免成為獨裁者心中的刺，而且李克強同時是「團派」、「改革派」的主要代表人物之一，而習近平多年來正在積極消除這些目標。

在李克強的死訊傳出不久後，不少中國民眾自發悼念他們的「人民總理」。中國政權一向忌諱民眾聚集，尤其卅多年前民眾悼念時任前中共總書記，同樣死於心臟病的胡耀邦成為了六四事件的導火線，雖然李克強的政績完全無法與胡耀邦相提並論，但足以令猜忌多疑的習近平提防民眾借機宣洩對自己的不滿與憤怒。事實上，在多年來的洗腦及高壓的輿論環境中，筆者認為中國社會早已沒有再次掀起民運浪潮的基本條件。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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