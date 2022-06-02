社論》習李矛盾這個話題

如果所謂習李矛盾的傳聞屬實，那應該是中共權力／利益集團的內部問題，挑戰不是來自外部的民主運動或外國勢力。果真如此，一黨專政依舊是公約數、共同利益。（路透檔案照）

最近，中國出現習李不同調的現象。但，這對一黨專政，也不是沒有先例。一九八九，六四之前，趙紫陽、李鵬，便各行其是。當年，還有鄧小平、陳雲等元老干政，最後趙紫陽遭黜，解放軍大屠殺。相形之下，這次相對單純。只不過，彭博報導，許多基層官員正陷入兩難：習近平推動清零政策，而李克強致力搶救經濟。

五月十八日，李克強在雲南召開「穩增長穩市場主體保就業座談會」，當天視察雲南大學，包括他自己和身邊的群眾，全部都沒戴口罩。他敦促各級政府確保夏糧豐收，即使在收穫期間發現疫情，收割也必須繼續，「不允許任何地方政府以任何理由設置影響夏糧收成的檢疫站」。而在全球貿易投資促進峰會，習近平的視頻致辭仍將聚力戰勝疫情列為第一重點。廿三日，李克強主持國務院常務會議，為了推動經濟回歸正常軌道，決定實施卅三項措施，涵蓋財政、金融、產業鏈供應鏈、消費投資、能源安全和保障基本民生六個方面。廿五日，「全國穩住經濟大盤視訊會議」，李克強直言不諱：三月份尤其是四月份以來，就業、工業生產、用電貨運等指標明顯走低，困難在某些方面和一定程度比二○二○疫情嚴重衝擊時還大。

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李克強，防控措施不能妨礙經濟，顯然是為習近平的清零優先經濟善後。德國「經濟週刊」還指出習近平的三個錯誤，一是誤判了他的防疫政策，二是封鎖和供應瓶頸導致民眾不滿，還扼殺中國的經濟，三是誤判烏克蘭戰爭，令人對習近平的戰略感到質疑。其實，習近平還犯了其他錯誤，圍繞國進民退、共同富裕等文革式政策，中國經濟快速緊縮，失業問題攀升，導致「史上最難就業季」。「路透」報導，中國最大的能源國企中海油正在奉命撤出英、加、美的業務，因為北京擔心其海外資產成為西方制裁的犧牲品。「華爾街日報」也報導，習近平三月下令，禁止部級官員的配偶和子女直接或間接持有海外房地產，或在海外註冊實體的股份，高級官員及其直系親屬也被禁止在海外金融機構開設帳戶，除非正當理由。中國移民局最近開始，從嚴限制人民非必要出境。凡此顯示，為了習式強國夢，美中、歐中關係惡化，中俄合作無上限，與一切否定清零政策的言行作鬥爭，已令中國本身面臨極大的風險，必須開始避險準備。這對先富起來的中國人民，尤其對中共權力／利益集團內的既得利益者當然是不利的。

將近十年，以反腐之名行鬥爭之實，已在中國統治精英階層產生嫌隙。取消任期限制，廢除集體領導、接班梯隊，習近平超越鄧小平、比肩毛澤東，即將在年底二十大登峰造極。在這個節骨眼，如果想貫徹自己的意志，習近平的控制力與正當性，必須建立在決策正確、英明領導、經濟增長、利益均沾、戰略得分。如果缺乏這樣的政績，甚至產生背道而馳的失分，自然就無法壓住陣腳了。不幸的是，一連串的錯誤，恰好被二二四的普廷錯誤給放大了。烏俄戰爭三個月，習下李上的小道消息不脛而走，連習的健康狀態也受國際媒體關注，可謂無風不起浪。

如果所謂習李矛盾的傳聞屬實，那應該是中共權力／利益集團的內部問題，挑戰不是來自外部的民主運動或外國勢力。果真如此，一黨專政依舊是公約數、共同利益。一如李克強要求李家超，堅定落實「愛國者治港」。倫敦國王學院中國研究所主任克里．布朗分析指出：中國共產黨現在更善於照顧自己的利益；當習近平的政策被看作是魯莽的，並且不利於黨及其繼續執政的時候，他可能就會遭到反對和處理。不過他認為，我們今天還看不到這種局面。

三月人大，李克強表示，今年是他擔任總理的最後一年。經濟重回軌道，也許是他自我定位的最後一役。畢竟，在中共體制內，習近平具有權力制高點，易守難攻。可以確定的是，隨著俄羅斯進一步衰落，中國也將扮演專制集團的領頭羊。而美國領導的民主集團，將更聚焦於印太地區，對中國的未來走向，發揮更大的制約作用。拜登日前提到：「勝選之夜習近平致電給我，提到他先前多次說過的話說，在廿一世紀民主無以為繼，專制將主宰世界，為什麼？局勢驟變，民主需要凝聚共識而且費時，但你沒時間了」。嘗過苦頭的西方，終於開始修正縮小中國崛起的空間了。只是，中國積極重塑世界秩序，美國卻不尋求衝突或新冷戰，看來是個盲點。

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