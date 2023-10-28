自由廣場》藍白應赴中弔唁李克強

◎ 歐瑋群

中國前總理李克強不幸於27日凌晨心臟病身亡，姑且不論事件細節始末，值此國內大選之際，國內矢志改善兩岸關係之爭取大位者，理應同表哀悼，以表對兩岸關係之注重，尤其長期主打「兩岸關係專門店」為主軸的藍白陣營候選人，更應藉此展顯不同於其他候選人的高度，作出市場區隔。

國際政治人物的喪禮場合，向來是政治人物展現國際關係能力不可或缺的舞台，無論是去年的英女王伊莉莎白二世，或更早之前的教宗若望保祿二世，其喪禮都是全球菁英人物冠蓋雲集的場所，尤其後者，更讓時任總統的陳水扁以國家元首身分公開與全球政治領袖平起平坐。再如去年日本前首相安倍晉三因暗殺事件身亡，震驚全球，時任副總統的賴清德赴日參加喪禮，展現其國際關係人脈，即使屬於國家備位元首的副總統，已展現即將接班的態勢，並備受日本媒體關注，直到今日。

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中國議題向來是中國國民黨選舉訴求的主戰場，也是主張「兩岸一家親」的柯文哲自恃優勢的區塊，兩岸關係更是中國國民黨歷任總統候選人標榜獨一無二的專長領域，值此民調落後，雙雙陷入藍白合泥淖的國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨主席柯文哲，尤應率先表態願意親赴北京參加國喪，方能彰顯自己處理國家大事之能耐，而不再只是給予選民連三大公報、六大保證都說不清楚的印象。至於登陸使用什麼頭銜，向來不是問題，對比賴清德以「家屬親友」身分參加安倍家祭，以國共關係之良好、中共對柯之呵護，侯友宜和柯文哲必可獲得國賓以上等級待遇。

生死乃人生大事，尤其中國人祭典場合肅穆，保有一定人情的羈絆。侯友宜向來主張關公的情義精神，對於號稱血緣之國、兄弟之黨領導人物逝世，若能以兄弟之身親臨奔喪，也是最能彰顯自己人格特質，實不宜拘泥於身分名號，柯文哲亦不遑多讓，豈可落於侯之後方。

李克強之於中國對比安倍晉三之於日本，都是國級領導人崩逝。侯友宜、柯文哲若能親自出席喪禮，至少已經足以證明自己才是泛藍共主。實不必糾結於民調之爭，反而降低自己聲量。

（作者是民間企業法務專員）

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