自由開講》中共定「愛國條款」連台灣人也不放過！

◎陳啟濃

中共通過「愛國主義教育法」，招來許多中國人在網路上的負面意見。愛國本是一件好事，卻要用法律來規範，除了突顯中共對自己的統治沒有信心，更是暴露出想利用思想文化來控制中國人的言行。

其中最讓人啼笑皆非的是把台灣也列進去該法約束的範圍，藉機統戰台灣，更是印證「愛國主義教育法」的虛無荒謬。

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該法說穿了只是中共想要鞏固政權，控制人民的思想言論，加強中共統治力道的目的。世界趨勢是人民當家作主，用民意來建立國家制度，透過民主機制來凝聚民意，人民自然產生休戚與共的愛國情懷。

中共卻想假借文化歷史的傳統來團結民心，這樣狹隘的治國之道，不僅無法團結中國人心，反倒適得其反，讓人體認到中共是在強迫人民要愛共產黨的統治。

愛國本是一件好事，卻要用法律來規範，除了突顯中共對自己的統治沒有信心，更是暴露出想利用思想文化來控制中國人的言行。（美聯社）

文化是人類的資產，並非專屬於中共統戰運用的工具。再說中共迫害人權，泯滅人性的殘酷統治手段，有何資格談文化，更無法傳承傳統倫理道德。

再說中共不僅沒有民意基礎，更不懂得體恤人民，只會用高壓手段來控制中國人，自己的許多高幹紛紛在美國置產，家人早早移民，卻制定愛國的法律，意圖用「愛國」的名義進一步控制人民的言行。然而事實卻是中共統治階層心中早已經沒有了愛國的念頭，國家機器早已淪為他們作威作福的工具。

（政治評論員）

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