晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》艦長的親共與愛國將軍的憤慨

2023/10/17 16:12

◎陳啟濃

于北辰將軍和呂禮詩艦長是中正預校同學，近日為了台灣潛艦有了激烈的爭辯。筆者恰好跟兩位同庚，軍事我是外行，潛艦更是完全不通。只是判讀相關資料，以及考察兩位軍官的言行，給予一些意見。

根據呂禮詩艦長的評論，認為台灣自行研發的「海鯤號」潛艦，只是停留在1998年等級的水準，他並指出潛艦的帆罩有扭成隆起不平整的現象，且有國防攝影師提出焊道不平整，他直接就推斷到壓力殼焊接不完善，會影響到將來下水。

前海軍新江艦長呂禮詩（左）及退役少將、現任桃園市議員當選人于北辰（右）。（報社合成/資料照）

然而日本前海軍將領矢野一樹明確認為，海鯤號的配備性能略優於日本潛艦，他認為因為台灣的社會結構來看，各國在提供給台灣的技術和情報時都有體悟遲早會外流給中國，各國是在這樣的體悟下提供技術給台灣。美國也是考慮這樣的疑慮，不然海鯤艦將有可能遠優於日本潛艦。

為何比起呂禮詩的意見，日本海軍將領給予台灣潛艦較佳的評價，本國的海軍前艦長不看好自己國家的潛艦國造，到底真是基於事實的評價，或只是無的放矢，已經流於惡意攻擊。這樣的貶損國防武器自製，應該是惹火于北辰將軍的原因。

對於呂禮詩的轉變，目前常上一些有中資背景親共投中的新聞節目，這些新聞台長期就是愛中共勝過愛台灣，只會批評抹黑台灣政府，對中共的種種罪行就是從來不吭聲。呂禮詩還澄清只要有邀請他都會上節目，難道軍人魂就是有錢就賺，忘記了愛國精神，投向中共的懷抱也是自認「保持中立」？

呂禮詩難道不知道要警覺，這些親中投共的新聞節目，就是利用「艦長」、「軍事專家」頭銜的民眾認同，而且又有長期的關心國家軍事發展的背景，你的「專業」能否公正客觀不重要，只要毀了國人對潛艦的信心，就充分達到統戰台灣，裂解國人對政府發展國家國防武器的信心。這樣的投共所好，親痛仇快的言行，豈止將軍會憤怒，全國民眾也非常痛心。

（曾任政戰輔導長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書