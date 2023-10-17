自由開講》艦長的親共與愛國將軍的憤慨

◎陳啟濃

于北辰將軍和呂禮詩艦長是中正預校同學，近日為了台灣潛艦有了激烈的爭辯。筆者恰好跟兩位同庚，軍事我是外行，潛艦更是完全不通。只是判讀相關資料，以及考察兩位軍官的言行，給予一些意見。

根據呂禮詩艦長的評論，認為台灣自行研發的「海鯤號」潛艦，只是停留在1998年等級的水準，他並指出潛艦的帆罩有扭成隆起不平整的現象，且有國防攝影師提出焊道不平整，他直接就推斷到壓力殼焊接不完善，會影響到將來下水。

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前海軍新江艦長呂禮詩（左）及退役少將、現任桃園市議員當選人于北辰（右）。（報社合成/資料照）

然而日本前海軍將領矢野一樹明確認為，海鯤號的配備性能略優於日本潛艦，他認為因為台灣的社會結構來看，各國在提供給台灣的技術和情報時都有體悟遲早會外流給中國，各國是在這樣的體悟下提供技術給台灣。美國也是考慮這樣的疑慮，不然海鯤艦將有可能遠優於日本潛艦。

為何比起呂禮詩的意見，日本海軍將領給予台灣潛艦較佳的評價，本國的海軍前艦長不看好自己國家的潛艦國造，到底真是基於事實的評價，或只是無的放矢，已經流於惡意攻擊。這樣的貶損國防武器自製，應該是惹火于北辰將軍的原因。

對於呂禮詩的轉變，目前常上一些有中資背景親共投中的新聞節目，這些新聞台長期就是愛中共勝過愛台灣，只會批評抹黑台灣政府，對中共的種種罪行就是從來不吭聲。呂禮詩還澄清只要有邀請他都會上節目，難道軍人魂就是有錢就賺，忘記了愛國精神，投向中共的懷抱也是自認「保持中立」？

呂禮詩難道不知道要警覺，這些親中投共的新聞節目，就是利用「艦長」、「軍事專家」頭銜的民眾認同，而且又有長期的關心國家軍事發展的背景，你的「專業」能否公正客觀不重要，只要毀了國人對潛艦的信心，就充分達到統戰台灣，裂解國人對政府發展國家國防武器的信心。這樣的投共所好，親痛仇快的言行，豈止將軍會憤怒，全國民眾也非常痛心。

（曾任政戰輔導長）

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